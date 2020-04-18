【附直購連結】德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩現貨發售

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。網店 35plus.hk 發售德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩。
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35plus.hk 是由上市公司所營運，又推出自家品版口罩，今次更搜羅德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩發售。不過店方沒有透露口罩生產地方，其他規格如下:
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MaiMed 口罩規格:
-由三層聚丙烯無紡布製成的醫用口罩（不含玻璃纖維）
-一種尺寸，適合所有人
-彈性帶（無乳膠），用於固定在耳朵
-可調鼻架，帶來高舒適度正確貼合面部
-低過敏和透氣
-最佳貼合度，暢通無阻的呼吸
-II型細菌濾過率（BFE）≥98％
-藍色
售價 $259 (50個)
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撰文 : 張文啟