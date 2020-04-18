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【附直購連結】德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩現貨發售

行內熱話 23:05 2020/04/18

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。網店 35plus.hk 發售德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

35plus.hk 是由上市公司所營運，又推出自家品版口罩，今次更搜羅德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩發售。不過店方沒有透露口罩生產地方，其他規格如下:

【官方認可】品牌曾獲消委會推介! 港牌 Protector 新版口罩於網店代售 售 $159 盒/50片

MaiMed 口罩

MaiMed 口罩規格:

-由三層聚丙烯無紡布製成的醫用口罩（不含玻璃纖維）
-一種尺寸，適合所有人
-彈性帶（無乳膠），用於固定在耳朵
-可調鼻架，帶來高舒適度正確貼合面部
-低過敏和透氣
-最佳貼合度，暢通無阻的呼吸
-II型細菌濾過率（BFE）≥98％
-藍色

售價 $259 (50個)

全店全單購物滿 $350 (不包括折扣)，即享順豐免運費優惠。自取免收費。

【相關內容】台灣禁口罩出口 香港屈臣氏卻有貨賣 ? 台中衛口罩官方半夜急發聲明澄清

MaiMed 口罩

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撰文 : 張文啟

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