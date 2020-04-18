【附直購連結】德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩現貨發售

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。網店 35plus.hk 發售德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩。

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35plus.hk 是由上市公司所營運，又推出自家品版口罩，今次更搜羅德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩發售。不過店方沒有透露口罩生產地方，其他規格如下:

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▲ MaiMed 口罩

MaiMed 口罩規格:

-由三層聚丙烯無紡布製成的醫用口罩（不含玻璃纖維）

-一種尺寸，適合所有人

-彈性帶（無乳膠），用於固定在耳朵

-可調鼻架，帶來高舒適度正確貼合面部

-低過敏和透氣

-最佳貼合度，暢通無阻的呼吸

-II型細菌濾過率（BFE）≥98％

-藍色

售價 $259 (50個)



全店全單購物滿 $350 (不包括折扣)，即享順豐免運費優惠。自取免收費。

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▲ MaiMed 口罩

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