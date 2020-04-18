品牌消委會推介! Protector 指小童及中童款缺貨! 小心不明網站售賣該品牌口罩

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。曾被消委會推介的港牌口罩港 Protector 今日發聲明，指自家的小童及中童款口罩目前依然缺貨。

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Protector 官方網站不時開放以 $95 一盒快閃售賣口罩 (報道按此瀏覽)，但昨日開放不停有網站聲稱有售 Protector 口罩，官方遂於 FB 發聲明澄清。聲明如下:

收到不少客人查詢有關Protector Mask，尤其是小童及中童款的返貨情況，同時我們留意到有些網上平台聲稱將有小童及中童版口罩返貨，可是非常抱歉，我們的小童及中童款口罩目前依然缺貨，倘若返貨的話會在這個Protector Facebook 專頁公布，懇請各位留意。

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▲ Protector 聲明指小童及中童款口罩缺貨!

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▲ 網上有不少非官方認可網站聲稱有 Protector 小童及中童款口罩賣!

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