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品牌消委會推介! Protector 指小童及中童款缺貨! 小心不明網站售賣該品牌口罩

業界頭條 19:30 2020/04/18

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。曾被消委會推介的港牌口罩港 Protector 今日發聲明，指自家的小童及中童款口罩目前依然缺貨。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Protector 官方網站不時開放以 $95 一盒快閃售賣口罩 (報道按此瀏覽)，但昨日開放不停有網站聲稱有售 Protector 口罩，官方遂於 FB 發聲明澄清。聲明如下:

收到不少客人查詢有關Protector Mask，尤其是小童及中童款的返貨情況，同時我們留意到有些網上平台聲稱將有小童及中童版口罩返貨，可是非常抱歉，我們的小童及中童款口罩目前依然缺貨，倘若返貨的話會在這個Protector Facebook 專頁公布，懇請各位留意。

【官方認可】品牌曾獲消委會推介! 港牌 Protector 新版口罩於網店代售 售 $159 盒/50片

Protector 聲明指小童及中童款口罩缺貨!

【相關內容】台灣禁口罩出口 香港屈臣氏卻有貨賣 ? 台中衛口罩官方半夜急發聲明澄清

網上有不少非官方認可網站聲稱有 Protector 小童及中童款口罩賣!

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

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撰文 : 張文啟

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