SaSa 香港賣過期 2009 年製日本口罩? 官方發聲明澄清並安排全數退款

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。SaSa 香港今日剛發聲明，表示會為一批已過期的口罩安排退款。

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由於全球皆搶口罩，口罩貨源極緊張，尤其是高質日本口罩。今次事源有買家在 SaSa 購入 CROSSEED 鴕鳥口罩，但發現是舊包裝設計。後來該買家向生產商 CROSSEED 總公司查詢，廠方回覆指這批口罩的生產日期是 2009 年。因此該買家就電郵 SaSa 投訴，結果 SaSa 回覆該買家可以把問題退貨，但要退回產品和自付郵費才可能退款。

▲ 買家向生產商 CROSSEED 總公司查詢，廠方回覆指這批口罩的生產日期是 2009 年。

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直到 4 月18 日早上，SaSa 在 FB 發表聲明，大意是指那批 CROSSEED 鴕鳥口罩是 2020 年向供應商購買，十分奇怪為何生產日期是 2009 年。現在 SaSa 表示會向購入有問題 CROSSEED 鴕鳥口罩批次的買家全數無條件退款，不用退回口罩向店方。

▲ SaSa 香港聲明

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雖有網民質疑 SaSa 為何不 FC 才賣口罩，過期口罩是十分危險﹔但其他網民皆表示無條件退款也算公道和負責的做法，有人笑言現在有多幾十個「免費」口罩使用呢!

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