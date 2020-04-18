新港廠香港人口罩推 3E 99% 口罩 送出自家盒裝口罩作推廣

自新冠肺炎疫情以來，口罩已成生活必需品。香港口罩廠亦愈來愈多，今次這間名為「香港人口罩」的口罩廠，不但將推出港產 3E 99% 口罩，更在 FB 表示大搞送口罩活動宣傳。

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香港人口罩是新成立的口罩廠，廠房設於香港，根據廠方介紹已備有 ISO14644 – Class 8 等級無塵車間。香港人口罩表示「專為香港人而設，預計四月初投產，首批二萬盒(五十個一盒)，即一百萬個口罩。

▲ 香港人口罩的口罩生產線

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口罩規格詳情



香港人口罩將推出三個類別口罩，除了分別符合 EN14683-01 及 ASTM Level 1 標準外，還有一個類別使用更高規格的台灣製醫療級軍用納米薄膜濾芯， 標準可達 ASTM Level 2。



此薄膜特點「輕」、「高透氣」、「防水」、「抗油」、「阻燃燒」、「耐高溫」等，濾芯在超高壓下擠壓成膜，再以極快拉伸速度將薄膜的納米微孔控制在0.3μm 之間，比病毒更細。此薄膜特點為：

-PFE（微粒過濾效率, 0.1μm）≥98%

-BFE（細菌過濾效率, 3μm）≥99.9%

-VFE（病毒過濾效率, 針對微粒大小為 0.1 至 5µm（平均 2.8µm）) ≥99.9%

-防護效率（0.075 μm NaC1,CMD）≥99.9%

-合成血液穿透性壓力120mmHg：無穿透

-現狀防火性：不易燃

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▲ 香港人口罩將推出 3E 99% 的口罩。

廠方強調報告檢測只是納米薄膜數值，當加入底面兩層不織布並製成口罩後，薄膜因得到更大保護，PFE 值必提升至 99% 或以上。廠方非常有信心成品能超過 ASTM F2100 Level 2 標準，即PFE/BFE/VFE 均達 99.9%。

▲ 香港人口罩採用原料的部分證書

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送盒裝口罩活動詳情

香港人口罩亦推出送口罩活動，網民只需要完成指定動作亦有機會獲得一盒香港人口罩自家口罩產品。

截止時間:4月19日晚上11時59分

名額:100 名

參加步驟按此

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▲ 香港人口罩推出的抽獎活動

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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