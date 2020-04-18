台灣禁口罩出口 香港屈臣氏卻有大貨賣 ? 台中衛口罩官方半夜急發聲明澄清

新冠肺炎疫情持續，雖然香港的口罩供應量已開始增多，但高質的口罩依然是一罩難求。昨天 (4 月 17日)屈臣氏即時快閃賣日本台灣口罩，差點令台灣口罩廠惹上「背著台灣人民暗外銷口罩」的大風波!

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其實賣口罩十分小事，為何差點令台灣口罩廠中衛「滿身蟻」? 事源現時台灣仍禁止台灣產口罩出口外地，但香港昨日卻有大批台灣製口罩在屈臣氏發售 (報道按此瀏覽) ，已令香港網民有所懷疑，為何現在仍有台灣口罩輸港? 由於從台灣輸出口罩是會觸犯法例之餘，更可能會惹起台灣人民憤，所以中衛亦立即作出反應，昨天半夜在 FB 發出聲明澄清!

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中衛的聲明大意是已跟香港進口商樂信製藥聯繫，並指今次售賣的口罩已是今年農曆年前供港，不是在禁出口期後輸出。並指一定跟台灣人民一起，保護台灣!

▲ 台灣中衛口罩官方半夜急發聲明澄清

台灣網民看了聲明後，大多相信中衛沒有違規，表示安心和會繼續支持。有香港網民看了聲明質疑，為何這批口罩不在農曆年前後即時售賣給極缺口罩的港人，至今才推出市場? 相信這個謎團要待有關方面親自解開了!

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