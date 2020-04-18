台灣製中衛黑色口罩被炒至＄2300 兩盒！黑蕾絲口罩亦現炒價

新冠肺炎疫情持續，雖然香港的口罩供應量已開始增多，但某些特別的口罩依然是一罩難求。如台灣製的口罩很早就有出口限制，香港人不容易買到。加上有台灣口罩廠推出顏色、款式獨特的型格醫療級別口罩，特別受歡迎。所以，近日香港拍賣 App 上竟然出現炒價，兩盒 50 個的黑色口罩，竟被炒上 HK $2,300！

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有網民發現，台灣中衛 CSD 的「酷黑」醫療口罩 50 個裝的台灣售價約為 NT $200（約 HK $50），香港屈臣氏剛快閃售約 $100 (開賣詳情按此瀏覽)，但香港旋轉拍賣網竟然有人以 HK $2,300 發售兩盒，即一盒價格高達 HK $1,150，平均 HK $23 一個口罩。另外，亦有人以 HK $1,200 發售 10 片裝的中衛 CSD x謝金燕聯名黑色蕾絲款口罩，這款口罩原價約為 NT$ 119（約 HK $30），炒價足足高了 40 倍，十分誇張。

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不少網民都無法接受炒價，又笑說戴了也許會變成寒冬戰士，能增強免疫力。但其實原來這批口罩獲一眾愛靚的香港女士青睞，所以才被人炒高!

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