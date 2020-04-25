【疫市營商】先拍片後拆帳幫中小企宣傳 自媒體疫市拓商機

網上推廣市場成熟，YouTuber、KOL、網紅等自媒體經營者多如「過江之鯽」，參與的有前主播、藝人、港姐、名嘴，更有一些自媒體以團隊營運，各司其職、架構漸漸成熟。在這個強者林立的大環境下，新人想入行愈見困難，想起步亦無從入手。有新興 YouTube 頻道為打響知名度及獲得更多曝光機會，推出先拍片後收費等的中小企合作計劃，盼能藉著「你出錢我出力」達至雙贏。

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跌跌撞撞地起步

YouTube 頻道「十下十下」成立近 1 年。聯合創辦人 Anna Yiu 笑言，創辦頻道的契機是看了不少 「微辣」（澳門自媒體公司）的短片，被其輕鬆幽默的風格所吸引，燃起了自己的創作那團火，後來夥另外兩位朋友，花盡 2 萬元積蓄創辦網台、網頁。團隊拍攝 demo 片後四處叩門尋找合作機會，惟接觸數百間公司皆石沉大海，就算透過朋友介紹相熟中小企亦因為人手單薄被看輕。Anna 說：「痛定思痛，我們就思考問題在那兒，又歸納網台成功要素，定立雙贏方案。」

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▲ 拍攝飲食類節目較受歡迎。

知易行難的自媒體之路

「十下十下初期知名度低，令尋找演員、後勤人員的過程中處處碰釘，不少人因擔心受騙而拒絕，幸而最後都找到志同道合相關人員加入，營運開逐漸上軌道，叩門策略改變，轉為專門尋找市場推廣公司尋求合作，惟計劃書多次遭退回，幸好最終找到了慧眼識珠的公司，更成為了這間自媒體的獨家代理。

市場推廣公司尋找客人，自媒體則專心拍片，Anna 說：「拍片方面，我們前中後期全包，不單要自己想橋段，又要落手落腳拍片、做後期。是辛苦，但能夠做自己想做的事是非常開心的。可惜好景不常，我們的一位骨幹創辦人決定離開公司，對我們打擊非常大，適逢新冠肺炎疫情拍片又變少。只好靠住心中的那團火，繼續將歡樂帶給其他人。」

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▲ 嘗試不同類型影片，風格以搞笑為主。

全新營運方式雙贏

現時每次的有收入除了出糧外都會投資在新器材上，畢竟自媒體最重要賣點是短片質素。公司現時有兩種盈利模式。Anna 說：「我們主要想跟中小企合作，中小企想藉著短片來增加生意，又不知道應投資多少錢才合適，合作上就會容易陷入僵局。所以我們會先為合資格的合作公司免費拍片，希望短片能夠幫到他們推廣的產品之餘，自己都能夠打響知名度。」

跟「十下十下」合作條件有 4 個：（1）公司有超過 5 萬 fans；（2）短片需要有「十下十下」的 logo 和演員；（3）短片要在「十下十下」 平台發布；（4） 公司需提供場地及廣告費。而短片的前中後期一樣都是由自媒體公司自行承包。

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▲ 幫移民公司拍攝影片，片段會在自媒體平台播出達至雙贏。

另一方面，「十下十下」也會進行直播推廣，主打年青人服飾和健康產品兩類產品，由合作公司提供產品免費直播，不收取廣告費，惟產品需經過自媒體的網店購買，盼藉此進一步提高品牌知名度。

Anna 指公司正拍攝創意片種，未來新冠肺炎疫情好轉，將增加拍攝搞笑短劇和綜藝節目，作多方面嘗試。她說：「未來希望也可以和慈善機構合作，幫助到有需要的人。可能我們自己還未能照顧到自己，但我相信有人更需要我們的援手，正如我們在低潮時都希望有人可以幫助到我們。」

她最後寄語：「只有互相扶持，大家才能並肩前進。」

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