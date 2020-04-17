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【附購買連結】一田網店預告下周一連四日賣口罩套裝! 理的 Ultra Ready Level 口罩 30 個防疫套裝售 $129

業界頭條 21:19 2020/04/17

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自新冠肺炎疫情以來，口罩已成生活必需品。一田百貨就在 FB 預告，4 月21日至 24 日將於一田網店開賣口罩套裝。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

一田百貨表示，將於 4 月21日至 24 日一連四日早上 10 時於一田網店開賣口罩套裝。當中最吸引當然是只賣 $129/套的理的 Level 3 口罩套裝啦!

一田網店預告一連四日賣口罩套裝

【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

4月21日發售
O2 KF94口罩(成人細碼)(20個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)
$338/套 [限售1000套]

4月22日發售
MR SANITISER成人3層外科口罩(30個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)
$268/套 [限售1800套]

4月23日發售
MR SANITISER兒童3層外科口罩(40個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)
$268/套 [限售2000套]

4月24日發售
-Ultra Ready中碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)
$129/套 [限售180套]
-Ultra Ready加細碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)
$129/套 [限售180套]
-日本SKATER細碼兒童3層立體式口罩(10個裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)
$109/套 [限售228套]

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! SANIAID Type II/Type II R 口罩開始預售

 

一田網店預告下周一連四日賣口罩套裝，建議大家先成為會員。

【附預訂連結】港產口罩 Pasión 15日起網上每天有得賣!　Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

口罩套裝發售詳情

發售日期：4月21至24日每朝10點
發售地點：一田eShop >> https://eshop.yata.hk/
取貨安排：於沙田/大埔/荃灣/北角店免費自取，或加$80送貨
-每張訂單限購1套，違規者所有口罩訂單將會被取消，而不作另行通知
-放入購物車不等於成功購買，以成功結帳為準
-留意網站會於每朝早9時關閉，並準時於10時正重新開放屆時購物車將會清空，要將貨品重新放入購物車先去結帳。

 【附購買連結】友和 YOHO 再次開賣自家 VFE/PFE/BFE >99% 高防護口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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