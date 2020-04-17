【附購買連結】一田網店預告下周一連四日賣口罩套裝! 理的 Ultra Ready Level 口罩 30 個防疫套裝售 $129

自新冠肺炎疫情以來，口罩已成生活必需品。一田百貨就在 FB 預告，4 月21日至 24 日將於一田網店開賣口罩套裝。

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一田百貨表示，將於 4 月21日至 24 日一連四日早上 10 時於一田網店開賣口罩套裝。當中最吸引當然是只賣 $129/套的理的 Level 3 口罩套裝啦!

▲ 一田網店預告一連四日賣口罩套裝

【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

4月21日發售

O2 KF94口罩(成人細碼)(20個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

$338/套 [限售1000套]

4月22日發售

MR SANITISER成人3層外科口罩(30個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

$268/套 [限售1800套]

4月23日發售

MR SANITISER兒童3層外科口罩(40個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

$268/套 [限售2000套]

4月24日發售

-Ultra Ready中碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

$129/套 [限售180套]

-Ultra Ready加細碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

$129/套 [限售180套]

-日本SKATER細碼兒童3層立體式口罩(10個裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

$109/套 [限售228套]

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▲ 一田網店預告下周一連四日賣口罩套裝，建議大家先成為會員。

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口罩套裝發售詳情

發售日期：4月21至24日每朝10點

發售地點：一田eShop >> https://eshop.yata.hk/

取貨安排：於沙田/大埔/荃灣/北角店免費自取，或加$80送貨

-每張訂單限購1套，違規者所有口罩訂單將會被取消，而不作另行通知

-放入購物車不等於成功購買，以成功結帳為準

-留意網站會於每朝早9時關閉，並準時於10時正重新開放屆時購物車將會清空，要將貨品重新放入購物車先去結帳。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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