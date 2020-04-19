創業奇情之「愛與誠」

究竟打工好還是創業好？Andy 曾經被無數的學生發問過，這位大專院校的創業導師有時也會難於啟齒，他曾經有段打工皇帝美好的日子，又試過瞓身創業追尋夢想，但成敗得失，豈能一笑置之？今日在創業課堂上他又被問到同樣的問題，Andy 喃喃的回答道：「 不要煩到其他人便最好！」

20 年前的 Andy，大學畢業後加入了某電器生產廠商的研發部，工廠有幾個國際知名品牌大客戶。在這大型代工生產的廠商工作，Andy 感到非常滿意；工廠老闆 Edward 卻不甘於現狀，他期望在創業的路上可以擁有自家的品牌。工廠每次為客戶代工的產品也會給 Andy 的研發部門略加修改，然後在國內以另一牌子發售，但一直未見甚麼起色。

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直至 2008 年環球金融危機，Edward 得知某意大利客戶有意出售其百年品牌，但條件是買家必須為意大利人，最後 Edward 成功透過 Andy 介紹的意大利友人幫忙，輾轉把這歷史悠久的品牌收歸旗下；據說那意大利品牌創辦人得悉後鬱鬱不歡，不久之後更撒手塵寰。

Andy 得到一筆獎金，並由他接手這品牌旗下的設計工作，但他感覺不是味兒，更認為 Edward 某程度是「謀財害命」的兇手，最後他決定離職，數年後創業當起購物網站的老闆。

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「這新款的德國暖風機性價比很高。」、「日本的按摩棒 9 段轉速，適合男女老少！」Andy 搜羅世界各地最新的電子及電器產品，又自拍影片放在網站上推銷，但生意並沒有預期理想，他歸究是網站太新欠缺知名度。

數年前，Andy 得悉某品牌電器及傢俬連鎖店周轉不靈並放盤求售，機緣巧合下他在商會認識了此品牌的第二代負責人 Sandy，二人其後打得火熱，Andy 更財色兼收，他成功追求 Sandy 並把她家族品牌收歸旗下；不過後來 Andy 移情別戀，Sandy 患上嚴重抑鬱症，生不如死，最後 Andy 也經歷了生意失敗的滋味。

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「Edward，對不起！我曾經誤會過你，恨過你；但今時今日我相信創業為了成功，是會令人衝昏頭腦。」Andy 在學校餐廳與 Edward 談起兩人的往事，他續說：「我當日認為你是一個為了名利而不擇手段的人，沒想到我經歷了你同樣的命運。」

Edward 沒好氣的回應：「我曾經幼稚到以為你可以回來幫我打工，但我錯了，我更禍及家人。」Edward 眼泛淚光。Andy 待保安員 Edward 下班後，陪同他一起到醫院探望女兒 Sandy，希望能為這位舊老闆及他的家人贖罪。

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Photo：何志衡