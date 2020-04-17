【附直購連結】港產口罩廠 mask lab 再開賣型格藍口罩 定價 $128盒/50個 今星期六開售 另推納米級防護和商店聯乘版

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求，尤其是香港製造的口罩。香港口罩廠 mask lab 在 FB 表示，將於 4 月18 日開售新一批口罩。

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mask lab 早前曾發售口罩(詳情按此瀏覽)，今次決定再次在 4 月 18 日(星期六)中午 12 點開售新一批 3 萬盒口罩。今次會發售 2 款口罩，所以售價會分為兩種 (三層防護口罩 $128盒/50個 及五層納米級防護口罩 $198盒/40個)，每人限購 5 盒。如反應太熱烈，將加推更多數量，發貨日期會以訂單時序安排發貨 (第二輪預售預計發貨日期為 5 月下旬到 6 月下旬。)

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▲ mask lab 港產口罩

mask lab 口罩規格：



-口罩顏色為午夜藍色配以橙色棉繩

-3層過濾口罩

-中層濾棉達BFE>99% 及PFE >95%

▲ mask lab 港產口罩

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聯乘特別版

此外，mask lab 同步又會推出與 6 間商戶的聯乘特別版(三層防護口罩 $128盒/50個)，商店詳情及取貨點請留意官方 FB 公布。

▲ mask lab 商店聯乘版港產口罩

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▲ mask lab 商店聯乘版港產口罩

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▲ mask lab 商店聯乘版港產口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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