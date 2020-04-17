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【附直購連結】港產口罩廠 mask lab 再開賣型格藍口罩 定價 $128盒/50個 今星期六開售 另推納米級防護和商店聯乘版

業界頭條 20:34 2020/04/17

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自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求，尤其是香港製造的口罩。香港口罩廠 mask lab  在 FB 表示，將於 4 月18 日開售新一批口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

mask lab 早前曾發售口罩(詳情按此瀏覽)，今次決定再次在 4 月 18 日(星期六)中午 12 點開售新一批 3 萬盒口罩。今次會發售 2 款口罩，所以售價會分為兩種 (三層防護口罩 $128盒/50個 及五層納米級防護口罩 $198盒/40個)，每人限購 5 盒。如反應太熱烈，將加推更多數量，發貨日期會以訂單時序安排發貨 (第二輪預售預計發貨日期為 5 月下旬到 6 月下旬。)

mask lab 口罩直接訂購連結<<<<

mask lab 港產口罩

mask lab 口罩規格：

-口罩顏色為午夜藍色配以橙色棉繩
-3層過濾口罩
-中層濾棉達BFE>99% 及PFE >95%

mask lab 港產口罩

【附購買連結】友和 YOHO 再次開賣自家 VFE/PFE/BFE >99% 高防護口罩

聯乘特別版

此外，mask lab 同步又會推出與 6 間商戶的聯乘特別版(三層防護口罩 $128盒/50個)，商店詳情及取貨點請留意官方 FB 公布。

mask lab 商店聯乘版港產口罩

【附預訂連結】港產口罩 Pasión 15日起網上每天有得賣!　Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

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【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

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【相關內容】 實惠網上訂購港產 CareHK 兒童口罩 售 $97.5/ 50個 記者實測訂購過程

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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