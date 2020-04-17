保安專家：自建VC視像會議伺服器保平安

隨著全球新冠肺炎在全球的確診數字上升，以此為主題的網絡風險不停上升。Kaspersky 亞太區研究部門總監 Vitaly Kamluk 表示，數月前在歐美地區政府開始隔離政策，人們在家工作與生活時間拉長之後，的確是有不同的惡意軟件入侵高峰時段出現，但隨著周末外出時間，攻擊密度卻會回落。

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在這段期間有各種以 COVID-19 為主題的詐騙網站、電郵甚至軟件出現，其中數個最常見手段，就是仿冒政府、新聞機構，甚至防疫物資購物資訊，引誘用戶登入問題網站，其最終目的都是以植入惡意程式，甚至勒索軟件圖利；另外一直在全球各地活躍的 APT（Advanced Persistent Threat；進階持續性滲透攻擊）攻擊亦未有停止。

Kamluk 擔心在新冠肺炎疫情期間或會有企業希望節省營運成本，而減少網絡保安支出。他建議企業要確認每位用戶使用的設備，除要安裝好防毒軟件與 EDR（端點偵測及回應；Endpoint Detection and Response）方案之外，更要實現 2FA（兩步認證）的登入機制。假如 IT 資源容許，企業更應自行建立視像通訊（VC）用伺服器平台，而非依賴公開與免費的服務。

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