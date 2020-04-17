Wi-Fi 蛋公司 CrazyEGG 突結業！逾 500 苦主未獲退按金

受新冠肺炎疫情影響，旅遊業首當其衝，而經營租借旅行用 Wi-Fi 蛋的公司亦相繼倒閉。早前 Wi-Fi 蛋公司 CrazyEGG 突然宣佈無限期停業，網站亦無法進入。有付了按金但未獲退款的苦主就決定成立「苦主聯盟」，共同追討款項。

Wi-Fi 蛋公司 CrazyEGG 於 3 月底突然宣佈無限期停業，其 Facebook 專頁消失，網站亦無法進入，只是留下一段聲明。聲明指：「由於疫情對營商環境的影響，Crazyegg 宣布無限期停止營業。」並感謝顧客 6 年來的支持。官網表示，客人如需取消訂單或申請退回按金可電郵至 info@crazyegg.com.hk。但有被拖欠按金的網民就表示，該公司自 3 月中開始就沒有再回覆過電郵，根本無法獲得退款。

由於有不少苦主被拖欠按金，所以有網民就在 Facebook 成立了「CRAZYEGG 苦主大聯盟」群組，望集合一眾苦主一起追討按金，現時群組人數已過 500 人，當中不少網民被拖欠 $500- $2000 按金。有網民放出 CrazyEGG 在回覆退錢的電郵截圖，指 CrazyEGG 在 3 月時曾承諾在 21 個工作天退回按金，但並沒有兌現。所以，群主決定集合苦主告上法院，至今已有過百人回應。