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K Kwong 爆口罩廠以內地貨扮港產貨 直言「想攞資助」行正路好啲

行內熱話 19:35 2020/04/17

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香港新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是防疫自保的必需品，但由於早前香港的口罩供不應求，近期更湧現了一大批自稱「香港本土」的口罩廠，但香港大學化學系博士 Dr. K Kwong 卻在其個人 Facebook 專頁上以「呢次大檸樂」為題，大爆有部分自稱是本地製造的口罩廠，其實是在中國內地取口罩扮本地貨，疑似是為「騙取」香港政府對口罩廠的補助。 

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 對於香港在短時間內可以湧現超過二、三十間「本地」口罩廠，K Kwong 爆出部分「本地」的港產口罩廠，其實是利用中國製的口罩來扮香港製口罩，但因為在內地事敗，令口罩無法運來香港；該些「本地」口罩廠亦因為無口罩，最終沒有貨可以交給早前預售的客人或香港政府。對於這些「本地」口罩廠的行為，K Kwong 不禁直言「行正路好啲啊！」

Dr. K Kwong 卻在其個人 Facebook 專頁上以「呢次大檸樂」為題，大爆有部分自稱是本地製造的口罩廠問題

【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

 而此帖文一出，已經引來大量留言及轉發，不少網民均指：「早有預感係咁，突然二三十間出現說自製口罩，人手場地原材料那裏來？」、「邊有咁多無塵空間製造口罩」、「一早預咗喇！無嗱嗱突然咁多公司話有本地生產口罩發售，但係事前都未見過呢啲公司話生產口罩中喎！」同時有網民希望 K Kwong 可以公開涉事「本地」口罩廠，但 K Kwong 其後再發一篇帖文回應指「大家唔好 PM 我問我開名，我仲想行山」。

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

 

網民反應熱烈

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撰文 : 徐慧兒

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