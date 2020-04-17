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中國加強防疫物資出口檢測 美國購入 3M N95「卡關」？

行內熱話 19:31 2020/04/17

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 全球新冠肺炎疫情仍未受控，各國均面臨防疫物資短缺的危機，而相反疫情已受控的中國，所生產的防疫物資已經足夠國內使用，更可將多餘的物資轉售給有需要的國家，但對於多國都指中國生產的防疫物資不合規格後，中國商務部於 4 月 1 日起便加強一切防疫物資出口審查，以免再次被指質量不合格。但由於中國加強出口檢驗，導致美國廠商在中國生產的 N95 口罩、病毒檢驗試劑等均無法通關，令美國或再面臨口罩短缺的危機。

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由於中央下令加強檢測將會出口的防疫物資，所以上海一名副市長告知美國 3M 公司，上海市同樣依賴中國產的 3M N95 口罩對抗新冠肺炎，沒有太多選擇，同時此官員暗示，目前要出口 3M 的口罩則需待北京下指示，方能解決「卡關」問題。此外，美國醫療器材廠商 PerkinElmer 在 140 萬套於內地生產病毒檢驗試劑，同樣因欠缺認證標章而被「卡關」在江蘇省蘇州市廠區，無法出貨。

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對此，美國伊利諾州統籌醫療物資採購的副州長 Christian Mitchell 表示，近日已有多間廠商向其報告指，如防疫物資從中國進口的話，需要延遲約 6-10 日，Mitchell 指醫療裝備已經面臨不足，現今前線醫護人員每日都暴露在危機中，等於醫療體系與加護病房這艘大船的新漏洞。而美國國務院於本周發出的備忘錄中則指責中國在 4 月以確保出口物資質量為由頒布新出口規則，嚴重打亂全球防疫醫療產品的供應鏈。

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其實全球對於中國製造的醫療物資依賴頗深，據華府智庫皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的數據，中國生產的防疫物資佔了全球超過四成比例。

對於美方的指控，商務部於 4 月 16 日的網上例行新聞發布會上回應指中國政府高度重視防疫物資質量安全，所以採取了一系列加強出口防疫物資質量監管、限規出口的措施，但強調中方沒有也不會限制防疫物資出口。並指中國海關已經採取了積極措施，在保證防疫物資出口質量的前提下，加快通關速度。

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撰文 : 徐慧兒

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