牛律大學研發新冠疫苗望 1 周後可作臨床實驗 最快 9 月前上市

全球新冠肺炎疫情仍未受控，各國都加快速度研發合適的疫苗，望能阻止疫情持續蔓延。繼早前報導過中國已有三款新冠疫苗已經進入臨床實驗的階段，而近日英國牛律大學疫苗學教授同樣透露，團隊正研發的新冠疫苗將於未來兩周內進行臨床實驗，希望最快可於 9 月面世。

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英國牛津大學疫苗學教授 Sarah Gilbert 早前接受媒體訪問時表示，有信心目前所研發的疫苗將會有 80% 對患者有效，並可於 9 月前推出。雖然曾經有專家指出一般疫苗開發需時數年，新冠病毒疫苗最快亦需 12-18 個月時間方能研發出來，但 Gilbert 的團隊可以用少於一年的時間研發出疫苗，對此，她表示對研發進度感到樂觀，而且團隊隨著每周病毒的最新發展，可以掌握更多的數據。

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而英國政府早前曾表示會資助當地研發的疫苗生產，Gilbert 的團隊現時亦積極地與政府商討資助的事而，希望可以盡快商討出結果並加快產量進度，她希望在公布疫苗成效結果前便開啟生產程序，一旦疫苗證實有效，便能馬上使用。

不過由於目前英國的疫情傳播速度已經慢慢變慢，所以比較難為疫苗進行人體實驗，所以團隊希望可以將在病毒傳播率高的國家測試疫苗，以便更快獲得結果。

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