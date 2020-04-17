  • 24°C
香港時間 : 2020417日 (五) 19:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Bandai Namco 捐 1 億日圓 供世衛新冠病毒基金抗疫

行內熱話 19:26 2020/04/17

分享：

新冠肺炎疫情持續，不少公司企業都捐幫忙抗疫。今（16）日本 Bandai Namco 萬代南夢宮發表公告，將會捐贈 1 億日圓（約 723 萬港元）予 WHO 世界衛生組織成立的「新型冠狀病毒傳染病團結基金 (COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO)」。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Bandai Namco 在聲明指，對死於新冠肺炎的患者表示同時，並衷心祝願其他患者早日康復。除了捐款外，Bandai Namco未來會繼續透過產品及服務作捐贈及支援，而且更不局限於日本當地，全球的高層及員工亦會參與其中。

Bandai Namco 又稱，希望疫情早日結束，繼續為世界上的群眾提供夢想及樂趣。

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 何兆洋

疫情 冠狀病毒 世界衞生組織 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

牛律大學研發新冠疫苗望兩周後可作臨床實驗 最快 9 月前上市

下一篇文章

科大研發無人車助送菜到封城疫區！每轉運載 750kg 物資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹