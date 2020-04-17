Bandai Namco 捐 1 億日圓 供世衛新冠病毒基金抗疫

新冠肺炎疫情持續，不少公司企業都捐幫忙抗疫。今（16）日本 Bandai Namco 萬代南夢宮發表公告，將會捐贈 1 億日圓（約 723 萬港元）予 WHO 世界衛生組織成立的「新型冠狀病毒傳染病團結基金 (COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO)」。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Bandai Namco 在聲明指，對死於新冠肺炎的患者表示同時，並衷心祝願其他患者早日康復。除了捐款外，Bandai Namco未來會繼續透過產品及服務作捐贈及支援，而且更不局限於日本當地，全球的高層及員工亦會參與其中。

Bandai Namco 又稱，希望疫情早日結束，繼續為世界上的群眾提供夢想及樂趣。

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l