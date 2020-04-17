  • 24°C
香港時間 : 2020417日 (五) 19:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

科大研發無人車助送菜到封城疫區！每轉運載 750kg 物資

行內熱話 19:23 2020/04/17

分享：

科技大學機器人研究所的師生早在 2017 年就研究出香港首部能迴避障礙物，並擁有多項創新功能的無人車。其後，科大智能自動駕駛中心主任劉明，於 2018 年成立了自動駕駛公司「一清創新（UDI）」。近月受疫情影響，中國多個省份實施封城政策避免疫情擴大。於是，一清創新就推出無人車運送物資到封城疫區的服務，成功爆紅。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

據指，UDI 給山東淄博免費提供了 2 輛無人車、給深圳坪山區免費提供了 1 部。山東的無人車每日運送 4 趟，每趟以時速 15-25 公里運送 750kg 新鮮水果、蔬菜和其他補給品給疫區中 16 個村莊；深圳的無人車則每日為坪山區城中村工作人員運送早午晚 3 餐，每次約 100 份。其後還被用作運送物資到深圳指定醫院，甚至幫忙在街道上噴灑消毒劑。

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

工作人員會先將貨物裝到車上，之後用專屬 App 下達任務，無人車就能自主避障並進行路徑規劃，最終到達目的地。但本來無人車主要針對封閉區域如園區、大學城等的地方設計，現在需要在公共街道上駕駛，所以公司決定採用操作員遠程駕駛模式保障無人車能順利完成工作。劉明教授指出，他們從這個計劃獲得寶貴的第一手操作數據和實際經驗，這給了他們極大信心。而公眾亦提高了對自動駕駛汽車的認知，明白其好處。這意味無人駕駛可以從「可能性領域」轉變為現實。

【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

【附預訂連結】港產口罩 Pasión 15日起網上每天有得賣!　Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! SANIAID Type II/Type II R 口罩開始預售
今日
【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! SANIAID Type II/Type II R 口罩開始預售
【附口罩盒大圖】立即停用! 香港海關掃蕩 4 款含菌量超標口罩 售價介乎 $150 至 $280
今日
【附口罩盒大圖】立即停用! 香港海關掃蕩 4 款含菌量超標口罩 售價介乎 $150 至 $280
港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?
今日
港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?
上海發現蝗蟲！專家憂數量暴增 20 倍稱「已開始敲中國大門」 恐影響經濟活動
今日
上海發現蝗蟲！專家憂數量暴增 20 倍稱「已開始敲中國大門」 恐影響經濟活動
疫情 汽車 大學 香港 中國 自動駕駛

上一篇文章

Bandai Namco 捐 1 億日圓 供世衛新冠病毒基金抗疫

下一篇文章

上海發現蝗蟲！專家憂數量暴增 20 倍稱「已開始敲中國大門」 恐影響經濟活動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹