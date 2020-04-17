科大研發無人車助送菜到封城疫區！每轉運載 750kg 物資

科技大學機器人研究所的師生早在 2017 年就研究出香港首部能迴避障礙物，並擁有多項創新功能的無人車。其後，科大智能自動駕駛中心主任劉明，於 2018 年成立了自動駕駛公司「一清創新（UDI）」。近月受疫情影響，中國多個省份實施封城政策避免疫情擴大。於是，一清創新就推出無人車運送物資到封城疫區的服務，成功爆紅。

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據指，UDI 給山東淄博免費提供了 2 輛無人車、給深圳坪山區免費提供了 1 部。山東的無人車每日運送 4 趟，每趟以時速 15-25 公里運送 750kg 新鮮水果、蔬菜和其他補給品給疫區中 16 個村莊；深圳的無人車則每日為坪山區城中村工作人員運送早午晚 3 餐，每次約 100 份。其後還被用作運送物資到深圳指定醫院，甚至幫忙在街道上噴灑消毒劑。

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工作人員會先將貨物裝到車上，之後用專屬 App 下達任務，無人車就能自主避障並進行路徑規劃，最終到達目的地。但本來無人車主要針對封閉區域如園區、大學城等的地方設計，現在需要在公共街道上駕駛，所以公司決定採用操作員遠程駕駛模式保障無人車能順利完成工作。劉明教授指出，他們從這個計劃獲得寶貴的第一手操作數據和實際經驗，這給了他們極大信心。而公眾亦提高了對自動駕駛汽車的認知，明白其好處。這意味無人駕駛可以從「可能性領域」轉變為現實。

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