上海發現蝗蟲！專家憂數量暴增 20 倍稱「已開始敲中國大門」 恐影響經濟活動

最近大家都把專注力集中在新冠肺炎疫情上，其實蝗災同樣可怕。非洲現時正遭遇新一波蝗災，同時上海海關已經發現有藏在貨物中的蝗蟲。有中國專家表示，「蝗蟲已經開始敲中國的大門」，規模有可能是第一波的 20 倍。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

據《新京報》報道，中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華表示，新一波波非洲蝗災數量約是第一波的 20 倍。他解釋稱，一頭雌蝗蟲，一生可以產下 200-300 粒卵，如果全部成活，就意味著每一代會增加 100 倍以上，但實際上，蝗蟲卵的孵化率、成活率不可能那麼高，根據各區域的不同，20倍這個數字是可能的。

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

他指出，蝗蟲遷徙主要由南北 2 條路線進入中國，其中南線的風險比北線高。北線從印度河流域隨西風撞上青藏高原，沿著青藏高原邊緣往南，到達緬甸等地，隨後看季風情況，可能進入雲南、廣西、廣東等地；南線則是經由印度洋發源的東亞季風與氣流匯合，直達雲南，這樣的局面可能在 6 月出現。

【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

他又認為，蝗蟲可通過貨運等方式，例如鑽到貨物中，很難發現，目前上海海關已發現有蝗蟲藏在貨物中，代表「蝗蟲已經開始敲門」。他說，如果蝗蟲叩關，現有技術可以應對，但最麻煩的是蝗蟲可能不只過境，而是落地生根。最大的問題是，蝗蟲食農作物，影響糧食供應。而且如有大量蝗蟲進入大城市，更會影響經濟活動，在疫情已大大影響經濟下，可謂雙重打擊。

【附預訂連結】港產口罩 Pasión 15日起網上每天有得賣! Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l