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New Balance 告 New Barlun 侵權勝訴 獲賠逾千萬港元

行內熱話 19:13 2020/04/17

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中國有無數山寨品，商標及品牌名都跟正牌非常相似，不過由於內地的法例，在侵權爭議上，正版反而不時敗訴。美國著名運動品牌 New Balance （新伯倫）及內地 NEW·BARLUN （紐巴倫）商標糾紛案件，New Balance 終於在一審勝訴，獲賠償 1,000 萬元人民幣（約 1,100萬 港元）及維權合理開支 80 萬元（約 88 萬港元）。

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 4 月 16 日上午上海市浦東新區人民法院對 New Balance 及 NEW·BARLUN 商標糾紛案件作出一審判決，NEW·BARLUN 需停止對 New Balance 的不正當競爭行為，並公開聲明消除影響，賠償經濟損失 1000 萬元及維權合理開支 80 萬元。

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浦東法院方面表示，作為各自裝潢中最主要、最顯著的部分，原告、被告使用的兩個 N 標識均是大寫英文字母 N 的視覺效果。在隔離比對的情況下，特別是鞋類商品作為大眾消費品，消費者通常施以一般的注意力，兩個標識在要素構成、視覺效果方面區別並不明顯，其細微差別不足以引起消費者的注意，二者構成近似。

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法院又指，紐巴倫公司作為同業競爭者，在明知原告的鞋兩側 N 字母裝潢具有一定影響的情況下，仍然在其生產的同類商品的相同位置上使用近似標識，其攀附原告商譽、造成市場混淆的主觀過錯明顯，客觀上足以導致消費者對商品來源產生混淆、誤認，違背了誠實信用原則和公認的商業道德，構成不正當競爭。 

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左圖為 New Balance 運功鞋，右圖為紐巴倫運動鞋。

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左圖為原告注冊商標，右圖為被告注冊商標。

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撰文 : 何兆洋

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