【疫市營商】迎合遙距開會需求 電訊系統商改推租用式商務會議室

新冠肺炎肆虐，有電訊系統公司坦言生意下降，需另覓新項目尋求出路，目前開發租用式商務會議室套裝，盼順應線上開會潮流，在疫情下化危為機。

東方電訊系統專營電訊系統安裝事宜，事務涵蓋商務電話系統、閉路電視系統、拍卡系統等等，總監馬量豪（Leo）說：「平時在 3、4 月，我們行業是正值旺季，但現在受新冠肺炎疫情影響，市道淡靜，生意急跌 5 成。公司由高峰期 10 個員工裁減至到現時只有 3 人。」

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▲ 東方電訊系統總監馬量豪。

馬量豪嘆息政府首輪援助基金未有覆蓋電訊系統行業，幸好第二輪抗疫基金能為員工支付一半薪金，公司在未來將會重新聘請部分員工。他說：「其實很多員工都曾在大型電訊公司工作，有豐富相關經驗，非常幫得手。我們工作是很需要人手的，其實我們要 24 小時 on call，一收到 call 便要跟進，例如大廈對講機、CCTV 出問題便要即時幫手，人員必須充足，要最少 5 個人才能夠妥善運作。」

雖然未來會再次請人，但長貧難顧，疫情不知何時才會結束，被動地等政府救濟，倒不如主動出擊尋找出路，利用自己的專業知識尋找機會。

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▲ 電訊系統行業在新冠肺炎疫情大受打擊。

馬量豪表示現時有不少企業都會利用 ZOOM 等軟件開會，線上會議逐漸成為習慣，但對於大公司來說，他們的要求更高，不單要有更清楚屏幕，亦要有更好的收音，更穩定的數據傳輸。所以公司打算發揮自己長處，開發商務型式的會議室套裝，他解釋：「整套設備會包括電視牆、拍攝機和收音儀器等等，主要的目標客群是需要舉行大型視像會議的中小企。這些公司其實一直有這方面需求，惟當時市場未成熟，政府資助又少，只能作罷。我們的新項目便希望可以順應時勢，同時配合中小企去申請科枝券之類的資助，幫助他們數碼轉型，同時滿足他們的工作需求。」

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不過，新計劃仍然有技術難點，一來市場上充斥免費通訊軟件，所以目標客群只能集中在有剛性需求的企業身上，客路較窄；價錢亦不能訂得太高，以免窒礙銷情。馬量豪解釋：「我們正研究能否通過租用器材的方式來做這門生意。令到企業們願意去試，我們又會有錢賺，做到雙贏。其中的平衡點要好好拿捏，畢竟大型線上會議用上的器材必定不差，到時如何做到借出、歸還器材還要好好探究。屆時如何宣傳亦是問題。」

馬量豪表示政府第二輪防疫抗疫基金有「遙距營商計劃」，專為中小企開拓遙距業務，他說：「未來我們公司或會跟一些交友公司合作，畢竟我們專長於遙距會議，而對於交友公司來說，在充斥情騙案的環境裏想突圍而出，『驗證』不可或缺。屆時一些 VIP 用戶便到交友公司的實體部門，利用專業設備和對象視像對話，透過驗證提升男女方的信心。未來透過防疫資助，我們或者能普及化相關設備，又或者拓展業務，租借專業設備給合作公司。」

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