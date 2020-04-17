【附口罩盒大圖】立即停用! 香港海關掃蕩 4 款含菌量超標口罩 售價介乎 $150 至 $280

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求，而且市售的口罩良莠不齊。香港海關呼籲市民馬上停用四款外科口罩。海關提供的測試結果顯示，該四款口罩的含菌量超出標準上限，商戶如有出售，亦應立即下架。連同今次公布的四款外科口罩，海關於過去約一個月內已先後兩次公布合共八款因含菌量超出標準上限而涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）的外科口罩產品。

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海關表示，四月十六日接獲最新一批二十四個由試購所得外科口罩樣本的化驗報告。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中四款樣本的細菌菌落總數分別超出標準上限的零點二倍至一點三五倍不等，涉嫌違反《條例》。上次海關發現的 4 款問題口罩報道可按此瀏覽。

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涉事四款外科口罩均為五十片盒裝，售價介乎 $150 至 $280。四款產品的包裝均沒有標明產地，初步調查相信產品來自東南亞及西亞國家。海關於知悉化驗結果後，隨即部署執法行動，今日在四個分別位於銅鑼灣、北角及上水的零售點，包括藥房、雜貨鋪、日用品店及水果攤檔採取行動，拘捕四名負責人，未有再檢獲該四款懷疑含菌量超標外科口罩。



除搜查涉案的四個零售點外，人員今日亦同時巡查全港多個零售點，暫未再發現有該四款外科口罩出售。海關表示，正深入追查涉案外科口罩的來源，不排除會有更多人被捕。

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海關提醒市民，購買及使用外科口罩時應留意以下事項：

-在購買過程中，須留意口罩的包裝說明；

-檢查包裝盒是否有破損或污漬，如果發現外科口罩有污漬或異味切勿使用；

-留意正確使用外科口罩方法；

-須適時更換外科口罩；

-須把外科口罩存放於乾爽地方，以及

-光顧有信譽的零售店鋪

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