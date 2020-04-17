港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求，尤其是香港製造的口罩。 新香港口罩廠 Mask X 在 FB 表示，正籌備開賣口罩。

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香港製造口罩是近來港人至愛，港產口罩廠 Mask X 由四兄弟合作成立，廠方表示，著重每一個口罩的細節，由構思、設計、生產、包裝等所有過程中，要求每一個環節必須達到香港人期望的標準，務求同心協力製造出高品質，以及充滿愛與關懷的口罩。

▲ 港產口罩 Mask X 即將開賣

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Mask X 廠房設於新界，廠房的無塵車間預期達至 ISO 14644-1 Class 8 標準或以上，開始生產後預計月產量達 400 萬個口罩。

廠方又特別在包裝盒設計上應用了「二次使用」的環保概念，用家只需沿著盒上的虛線剪下素材，即可製成「口罩收納夾」及「口罩舒耳帶」，簡單又實用，希望能提高用家戴口罩的方便性。

▲ Mask X 口罩盒可製成「口罩收納夾」及「口罩舒耳帶」，簡單又實用，希望能提高用家戴口罩的方便性。

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▲ Mask X 口罩白色款，配黑帶設計

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▲ Mask X 口罩藍色款，配白帶設計

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Mask X三層過濾防護口罩資料：

• 口罩規格：預期達至BFE≥98%，ASTM Level 1，EN 14683 Type II

• 口罩生產線：首階段兩條生產線，分別為一條成人口罩，一條中童口罩

• 口罩大小：(成人) 17cm x 9.5cm；(中童) 14.5cm x 9cm

• 口罩顏色：

• 首批產品藍色面，配上白色掛耳繩

• 下階段將會推出白色面，配上黑色掛耳繩

• 口罩包裝：50個/盒，每個口罩均有獨立包裝；下階段將會推出7個/包



口罩售價:$98 (50個/盒) (成人/中童同價，只限首批優惠價，有800個名額)

預計口罩推出日期：五月中下旬

官方網址: mask-x.com (尚未開通)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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