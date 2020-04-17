【管理Tips】公司無差別減薪最公道？人事顧問：高層以身作則保士氣

新冠肺炎肆虐，就連名店亦不能倖免，Joyce 母公司連卡佛載思集團（The Lane Crawford Joyce Group）向發出內部信要求公司的中高層減薪。安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指出這種做法並不罕見，高層中層先進行減薪有助公司團隊在逆市下保持士氣，惟措施有可能有副作用，市道變好時或有心感不忿的職員離職。

周綺萍指逆市時高中層進行減薪是慣常做法：「不減基層員工的薪水，是因為他們收入本身就較少，再減便難以維持各自家庭的基本生活，減高層不減低層算是體恤做法，亦可藉著高層以身作側，激勵士氣。」

高層、中層的薪金較高，即便扣除 20%，甚至 50% 亦能負擔本身基本開支，他們犠牲自己利益而去顧及公司利益來共度時艱，會有助提升其他員工的忠誠度。周綺萍指出這種分層來減薪凍薪的做法除了可以幫公司縮減成本外，亦能向股東作一個姿態，表示員工們願意和公司共同進退。

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▲ 安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍。

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至於發內部信有否「大石壓死蟹」之嫌，周綺萍坦言接收這封內部信後，員工只能選擇接受或者離職。她解釋：「這封信其實不是協商，不答應的話公司會安排員工離職。正如員工可自己遞信辭職，公司亦可以解僱，一切依相關程序處理。難道有個別員工不肯減薪，然後擱置新措施嗎？不可能的。」

周綺萍表示，減薪措施實行後，若未來市況變好，員工確可能主動離職。這種一刀切式減薪，定會令到有工作能力的人心生不忿，覺得自己沒理由與工作能力低的人遭受同等待遇，留下來只是因為市況差，難找新工作，又或者全行都在減薪才肯暫時受到委屈。她解釋：「所以現時很多顧主都是乾脆解僱能力較低的員工，希望可以保留精英，待市況轉好時能迅速東山再起。」

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Photo：Lane Crawford HK