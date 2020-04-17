  • 27°C
香港時間 : 2020417日 (五) 16:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】本港大型企業帶頭減薪？零售協會料業界裁員過萬人

業界頭條 06:15 2020/04/17

分享：

新冠肺炎疫情重挫本地零售飲食行業，即使名牌老字號或大集團要調整業務。Joyce 母公司連卡佛載思集團（The Lane Crawford Joyce Group）要求香港員工下月起減薪 8 至 18%，高層員工則減薪 20 至 50％，為期 11 個月。零售管理協會預計，業界在 2 月至 5 月期間將會裁員過萬名員工。

連卡佛員工至少減薪8% 

連卡佛載思集團主席及行政總裁吳宗恩日前向員工發聲明，指新冠肺炎疫情令業務受到打擊，今年首季是公司有紀錄以來最差的季度，形容處境比 SARS、2008 年全球金融危機及佔中運動還要艱難，因此要求香港員工接受 8% 至 18% 的基本工資減免，高級管理人員將減薪 20% 至 50%，員工減薪後其不會低於每月 1.8 萬元，受影響的員工將給予每月 2 天的特殊有薪假期。至於以銷售佣金為基礎及月入低於 1.8 萬元的員工則不受影響，另外所有員工年內不會獲得加薪或獎金。

【相關文章】香港零售業超級寒冬 市道疲弱吉舖浮面・裁員潮恐再現

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

食肆零售是重災區，休業關門已成「常態」。

零售協會料業界裁員近萬名員工

零售管理協會早前的調查顯示，計劃裁員的受訪企業由 2 月的 16%，升至 5 月的 48.7%。另外，2 至 4 月被裁員工數目佔總員工約 2%，5 月亦會相同，協會按全港 26 萬名零售員工推算，即 5 月約有 5,200 名員工被裁，2 至 5 月累計有 1.04 萬零售業員工失業。

【相關文章】珠寶零售靠中國遊客全線失陷？樓上珠寶店：做本地客「仲撐得住」

【相關文章】本港消費市道疲弱 美容店：振興零售減租始終最實際

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：WiNG、FEsum IAIomel

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】特色水果盒直送公司客 服務增值疫市求勝
今日
【疫市營商】特色水果盒直送公司客 服務增值疫市求勝
【疫市營商】川菜館外賣佔近半營業額 加送防疫用品救回生意
2020/04/16
【疫市營商】川菜館外賣佔近半營業額 加送防疫用品救回生意
疫情 商業營銷 經濟衰退 失業 裁員 零售 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【突發】屈臣氏即時快閃賣日本台灣口罩 三次元售 $163盒/50個

下一篇文章

【附直購連結】消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹