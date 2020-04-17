【疫市營商】本港大型企業帶頭減薪？零售協會料業界裁員過萬人

新冠肺炎疫情重挫本地零售飲食行業，即使名牌老字號或大集團要調整業務。Joyce 母公司連卡佛載思集團（The Lane Crawford Joyce Group）要求香港員工下月起減薪 8 至 18%，高層員工則減薪 20 至 50％，為期 11 個月。零售管理協會預計，業界在 2 月至 5 月期間將會裁員過萬名員工。

連卡佛員工至少減薪8%

連卡佛載思集團主席及行政總裁吳宗恩日前向員工發聲明，指新冠肺炎疫情令業務受到打擊，今年首季是公司有紀錄以來最差的季度，形容處境比 SARS、2008 年全球金融危機及佔中運動還要艱難，因此要求香港員工接受 8% 至 18% 的基本工資減免，高級管理人員將減薪 20% 至 50%，員工減薪後其不會低於每月 1.8 萬元，受影響的員工將給予每月 2 天的特殊有薪假期。至於以銷售佣金為基礎及月入低於 1.8 萬元的員工則不受影響，另外所有員工年內不會獲得加薪或獎金。

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▲ 食肆零售是重災區，休業關門已成「常態」。

零售協會料業界裁員近萬名員工

零售管理協會早前的調查顯示，計劃裁員的受訪企業由 2 月的 16%，升至 5 月的 48.7%。另外，2 至 4 月被裁員工數目佔總員工約 2%，5 月亦會相同，協會按全港 26 萬名零售員工推算，即 5 月約有 5,200 名員工被裁，2 至 5 月累計有 1.04 萬零售業員工失業。

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