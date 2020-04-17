德仁中西大藥房中童口罩返貨售 ＄130／50 個

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。德仁中西大藥房今日（4 月 17 日）在其 Facebook 專頁公布，今日終於有一批中童口罩返貨，口罩為通過 BFE、PFE 95% 認證，一盒 50 個，售 $130，現貨出售，數量有限，售完即止。。

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口罩詳情及出售地址：

中童口罩 50 個售價:$130

德仁中西大藥房地址：

新界葵芳盛芳街 27-29 號地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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