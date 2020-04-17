【指定分店名單】屈臣氏即時快閃賣日本台灣口罩 三次元售 $163盒/50個

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。今日屈臣氏突發快閃賣口罩。

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屈臣氏發出內部資料，4 月17日開店後在指定分店有口罩賣，包括日本 KOWA 三次元 50 個口罩細/中碼，售 $163，台灣中衛 C50 50/30個口罩，售$99.9/$89.9。

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注意只在指定分店發售，各分店亦只會發售一款口罩，每人限購一盒。在不少分店已有人排隊，有分店已開始派籌。

指定發售分店如下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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