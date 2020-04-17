【附直購連結】消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。但近日香港的口罩供應愈來愈多，而一些「久未露面」的口罩品牌亦重現市場!

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Protector 這口罩品牌曾被消委會推介，是受測口罩中表現最好之一，但自月前在屈臣氏曾發售後，在市面就難以購得。最近 Protector 就在官方 FB 表示， 會在官方網站限時售賣。注意此網會突然快閃開放口罩銷售，建議買家需要不時瀏覽貨品是否已上架，才可成功訂購。送貨時間則在訂貨後 1-2 星期。

售價方面，根據網站資料，大中小尺寸同為 $95 盒，有 30 個獨立包裝口罩。

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▲ Protector 口罩

▲ Protector 口罩為獨立裝

【附預訂連結】港產口罩 Pasión 15日起網上每天有得賣! Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

▲ Protector 口罩將開售 成人/中童/小童均售 $95 盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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