【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! SANIAID Type II/Type II R 口罩開始預售

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。所以香港口罩廠愈開愈多，不過這間香港口罩牌子雖不在香港設廠生產，亦不是透過國內口罩廠代工，而是聲稱口罩是日本製造!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

廠方在官方 FB 指出，SANIAID 是 AmoureLi Private Limited 旗下品牌，為香港註冊公司，於 2019 年初註冊成立。公司旗下所有品牌均持有合法註冊商標。SANIAID 的目標是為世界各個市場提供高標準品質、正貨和國際認可的醫療產品。根據網上資料，AmoureLi Private Limited 另有經營內衣售賣業務。

▲ 香港品牌 SANIAID 口罩產品

【附訂購連結】Pasión 第二輪口罩開賣將開始 Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

廠方表示，從 2019年底開始，花了數個月時間找到了一家在日本運作了 60 年的 OEM 口罩廠。該口罩供應商亦達到 ISO 13485:2016 / JIS Q 13485:2018 品質管理要求，同時亦是 JHPIA 協會會員。

SANIAID 指所有產品均獲得美國 NIOSH 認證及歐盟 EN 14683:2019 Type II 和 Type IIR 認證，證書可在官網下載 (按此)。

現時廠方即日開訂的為旗下 3 層 EN14683 Type II 醫用外科口罩(成人/小童) 和 4 層 EN14683 Type IIR 醫用外科口罩(成人/小童)口罩，規格如下:

【相關內容】港牌 Protector 新版口罩於網店代售 售 $159 盒/50片

3 層 EN14683 Type II 醫用外科口罩

-日本製造。

-BFE: ≧ 98%

-細菌負荷量≤ 30cfu/g

-透氣度ΔP < 4.0mmH2O/cm2

-一盒50個薄荷綠色口罩

-成人附有鼻樑固定鐵線，小童附有固定膠條（基於日本安全標準)

-2020年6月8日交貨

-每張訂單限訂 2 盒

售價:$230(成人) /$220(小童)

▲ 香港品牌 SANIAID 3層 EN14683 Type II 醫用外科口罩

▲ 香港品牌 SANIAID 3層 EN14683 Type II 醫用外科口罩

【相關內容】 港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒

4 層 EN14683 Type IIR 醫用外科口罩

-日本製造。

-BFE: ≧ 98%

-細菌負荷量≤ 30cfu/g

-透氣度ΔP < 6.0mmH2O/cm2

-防水、液體及血濺 (120mmHg)

-一盒50個湖水綠色口罩

-成人附有鼻樑固定鐵線，小童附有固定膠條（基於日本安全標準)

-2020年6月8日交貨

-每張訂單限訂 2 盒

▲ 香港品牌 SANIAID 4層 EN14683 Type II R醫用外科口罩

▲ 香港品牌 SANIAID 4層 EN14683 Type II R醫用外科口罩

售價:$250(成人) /$240(小童)

【相關內容】實惠網上訂購港產 CareHK 兒童口罩 售 $97.5/ 50個

廠方亦指因 EN14683 認證是不含 PFE 測試，所以盒上沒有標明 PFE 數值。而廠方將會把產品寄到 Nelson Labs，以 SANIAID 品牌之名重覆進行完整及獨立的 EN14683 及ASTM 測試，重覆確認 SANIAID 產品符合各國標準。

有興趣的買家要注意，SANIAID 的出貨日期是 6 月初，離現在接近 2 個月，是長期期貨，SANIAID 亦要求買家先付款去訂購，所以買家要考慮清楚當中風險方好付款購買。

訂購網址按此<<<

【相關內容】友和 YOHO 再次開賣自家 VFE/PFE/BFE >99% 高防護口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l