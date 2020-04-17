港產口罩廠 WE The Mask 發現非授權口罩銷售網 提醒消費者廠方仍未預售口罩

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。由於口罩難求，所以容易被人利用作詐騙等不法用途。新港產口罩廠 WE The Mask - 互罩表示，現時仍未作任何形式的發售活動。

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WE The Mask 是新成立的口罩廠 (報道詳情可按此瀏覽) ，最近在 FB 指發現有 Facebook 專頁表示有 WE The Mask 的口罩發售，廠方澄清從未給予任何公司進行預訂，並保留追究權利。廠方強調還未進行任何預售，所有消費者應留意廠方 FB 的公告。

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同時，該 Facebook 專頁亦盜用本報製作的圖片，本報亦會保留追究權利。

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▲ WE The Mask 澄清從未給予任何公司進行預訂，並保留追究權利

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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