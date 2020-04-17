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品牌曾獲消委會推介! 港牌 Protector 新版口罩於網店代售 售 $159 盒/50片

行內熱話 02:50 2020/04/17

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自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。早前有網店成功找來一批港牌 Protector 口罩，但卻因此是「新版」關係，被人懷疑真偽。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

網店榴槤貴族正在售賣港牌 Protector 口罩將返貨。店方指 Protector 口罩曾被消委會《選擇》月刊作評估，獲 5 星滿分。由於新版 Protector 口罩不但採用 50 個一盒的設計，而且亦採用舒適版粗耳帶設計，所以被人懷疑真偽。 

港牌 Protector 新版口罩

記者亦曾向香港代理樂信藥業查詢，代理確認這版本不是其代理，但沒有再提及此版是否原廠出品。後來 Protector 香港的官方 FB 確認，此新版口罩確是廠方出品，並向榴槤貴族於網上售賣。

不過注意由於此版是新版本的關係，質素可能跟之前消委會測試的一款有別，這點買家要特別注意。

廠匪確認 Protector 有推出新版口罩

但榴槤貴族表示，由於透過 Whatsapp 和網站待方法因太繁忙而無法運作，現購買的話，需要在 FB 向店方私信訂購。

【附訂購連結】Pasión 第二輪口罩開賣將開始 Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

【相關內容】實惠網上訂購港產 CareHK 兒童口罩 售 $97.5/ 50個 

Protector 口罩規格如下:

-有效過濾細菌(BFE) 及微粒子(PFE) 達98%以上
-三層保護設計
-尺寸為 17.5cm X 9.5cm
-抗水面層
-採用低敏材料製造
-簡易舒適掛耳設計
-生產製造合ISO 9001
-歐盟CE認證
-非獨立包裝
-中國生產

售價 $159 盒/ 50片(每人限購一盒)

口罩購買方法:需藉 FB 私信店方(按此) (注意售完即止) 

【相關內容】 港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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