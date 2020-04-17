品牌曾獲消委會推介! 港牌 Protector 新版口罩於網店代售 售 $159 盒/50片

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。早前有網店成功找來一批港牌 Protector 口罩，但卻因此是「新版」關係，被人懷疑真偽。

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網店榴槤貴族正在售賣港牌 Protector 口罩將返貨。店方指 Protector 口罩曾被消委會《選擇》月刊作評估，獲 5 星滿分。由於新版 Protector 口罩不但採用 50 個一盒的設計，而且亦採用舒適版粗耳帶設計，所以被人懷疑真偽。

▲ 港牌 Protector 新版口罩

記者亦曾向香港代理樂信藥業查詢，代理確認這版本不是其代理，但沒有再提及此版是否原廠出品。後來 Protector 香港的官方 FB 確認，此新版口罩確是廠方出品，並向榴槤貴族於網上售賣。

不過注意由於此版是新版本的關係，質素可能跟之前消委會測試的一款有別，這點買家要特別注意。

▲ 廠匪確認 Protector 有推出新版口罩

但榴槤貴族表示，由於透過 Whatsapp 和網站待方法因太繁忙而無法運作，現購買的話，需要在 FB 向店方私信訂購。

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Protector 口罩規格如下:

-有效過濾細菌(BFE) 及微粒子(PFE) 達98%以上

-三層保護設計

-尺寸為 17.5cm X 9.5cm

-抗水面層

-採用低敏材料製造

-簡易舒適掛耳設計

-生產製造合ISO 9001

-歐盟CE認證

-非獨立包裝

-中國生產

售價 $159 盒/ 50片(每人限購一盒)

口罩購買方法:需藉 FB 私信店方(按此) (注意售完即止)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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