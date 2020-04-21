【疫市營商】幫中小企申請資助有商機 顧問公司肺炎疫情生意大增 4 倍

新冠肺炎肆虐，不少企業艱苦經營，中小企都面臨資金短缺，周轉困難的問題，政府其實有各項資助計劃幫助中小企，但若無相關申請經驗，由零開始成功機會存疑，所以企業一般會外聘坊間顧問代為申請資助，有相關顧問公司業務在疫情期間大增 4 倍。

圓一顧問總監 Charis Lee 指出，政府現時有各種不同種類的毋須償還資助，最多人申請的 3 項政府資助分別是「科技券」、「中小企業市場推廣基金」、「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（簡稱「BUD專項基金」，下稱 BUD）。

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▲ 圓一顧問總監 Charis Lee。

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Charis 解釋：「新冠肺炎疫情肆虐，亦給了企業管理人員機會審視公司經營模式、重新疏理業務，並研究科技升級轉型、提高效率及生產力。這方面『科技券』資助幫助很大;，至於中小企業市場推廣基金和 BUD 則主要資助中小企作市場推廣和開拓國內、東盟市場。」

Charis 指出，缺少專才的中小企相對較少自行申請上述政府資助，因為每次申請都\需要策劃及準備大量不同文件，這些繁複步驟足令老闆望而卻步，又說：「服務上是不成功不收費的，我們會先和客人商談，審視公司規模、架構、實體業務，覺得確實可行，才會和客人簽約。之後客人交付按金，我們便秉承著忠誠的態度專業地為他們服務，由於我們了解申請流程，又了解政府需要什麼文件，至今仍是百份百成功申請，最終收費方面則會扣除按金，跟從合約計算。對客人來說，其實就如聘用外判職員解決繁複的申請程序和難題。」

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過往 Charis 成功為客人申請過 100 萬元 BUD 基金，其他基金亦曾試過申請到最高上限。她坦言這段時期顧問公司甚至不用宣傳，光是客人介紹客人便忙過不停，過往一星期才能會面五位客人，疫情期間一天便可能要會見 4 位客人，生意大增近 4 倍。

Charis 坦言，圓一顧問經營模式不依賴宣傳，以成功案例建立信譽和口碑，靠客戶轉介做到足夠生意。她感恩說：「在這新冠肺炎疫情艱難時間除了顧問公司生意增多，亦能幫助到很多不同企業在疫情的陰霾下迎難而上，轉危為機，闖出新路新天地，自己亦有所成長和體會。」

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