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【突發】實惠網上訂購港產 CareHK 兒童口罩 售 $97.5/ 50個 記者實測訂購過程

業界頭條 21:41 2020/04/16

分享：

受新冠肺炎疫情影響， 市民要儲備口罩，尤其是 DSE 如期舉行，對小 size 口罩的要求大增。實惠表示，即時可在網上預訂 CareHK 兒童口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

店方指，今批 2000 盒 CareHK 兒童口罩將以網上登記抽籤購買，每人限登記一次，成功中籤人士可於指定時間於 Pricerite 實惠門市取貨，登記詳情如下：

【相關內容】 品牌消委會曾推介! 港牌 Protector 口罩新版再賣 售 $159/50個 

登記方法

-網上登記網址：https://form.pricerite.com.hk/
-網上登記時間: 即時至2020年4月19日晚上11:59
-每人只限登記1次
-中籤人士獲手機短訊通知日期：4月22日
-口罩取貨日期：4月23-29日
-領籌後必需在當日營業時間內於領籌之門市購買
-未能成功預購人士將獲發相關電郵通知。

【附訂購連結】Pasión 第二輪口罩開賣將開始 Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

CareHK 兒童口罩 (50個裝)產品詳情
-ASTM Level 1
-PFE微粒子過濾效率 ≥ 98%
-BFE細菌過濾效率 ≥ 98%
-香港製造
-尺寸 14.5 x 9.5 cm
售價:$97.5

記者登記實測 Step by step

首先登入 https://form.pricerite.com.hk/，記者進入等了近一小時。注意不要關上頁面。

之後會進入登記頁面。

然後輸入資料，基本上20 秒內可以完成輸入

完成登記，等抽選結果

【相關內容】 港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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