【疫市營商】用App點菜減聚集機會 火鍋店谷外賣・加推優惠挽營業額

新冠肺炎肆虐，香港「火鍋群組」、「邊爐家族」近乎毁滅整個行業，有旺角火鍋店東主緊急變陣，加推點餐 app（流動應用程式）和外賣服務提升營業額。

「一鍋堂」專營火鍋生意，有旺角和荃灣兩間分店，店主司徒先生指年初時新冠肺炎疫情令生意少近 3 成，後來新聞報道出現「火鍋群組」、「打邊爐家族感染群組」等事件，更是今業界陷入冰河時期，他說：「第 2 日全部行家消失了 8、9 成生意，一鍋堂每日只有零星客人，埋數時少了 7 成營業額，真的是無妄之災。」

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那怕一鍋堂比政府更早要求客人量體溫、加強店舖清潔都無作用，因為市民對整個行業的信心大減，所以司徒先生需要引入更具體「加辣」的措施應對。

一鍋堂有凍櫃專供客人自助取用蔬菜和沙律等凍食，原意是給客人自行決定火鍋前的開胃小菜。後來一鍋堂引入 app 點餐，想要前菜使用電話落單即可，避免了客人在凍櫃前聚集，增加傳染機會，而凍櫃則改為張貼火鍋店外賣的宣傳單張。

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力谷外賣服務

司徒先生表示，一鍋堂的外賣服務現時非常便捷，只要進入一鍋堂 Facebook專頁 按相關連結，輸入電話號碼即可落單：「 1 人餐 140 元左右，有不同款式選擇，可素可肉，套餐包括湯底和自選食物，也會冰糖燉檸檬贈送有些我們自家製的飲品（如，又會送上搓手液讓客人在用餐前除菌，反應不錯。」

油尖旺區、觀塘區等 8 個地區送貨只需 40 元，其餘運費由一鍋堂『包底』，若果是其他地區，運費則需要向運輸車實報實銷。司徒先生指推出外賣後，每天都能做 2、3,000 元生意，又因為湯底真材實料，不少人外賣叫湯飯，生意因此回升 1 成。

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