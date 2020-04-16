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【附教學】莎莎 SaSa 用 AlipayHK eShop 發售口罩 首賣 Perfetta 女士小顏/中童口罩

行內熱話 19:51 2020/04/16

分享：

受新冠肺炎疫情影響， 市民要儲備口罩，尤其是 DSE 如期舉行，對小 size 口罩的要求大增。SaSa 莎莎香港在 FB 預告，將首次發售  Perfetta 女士小顏/中童口罩 （50個裝）。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

SaSa 莎莎表示，今次開口罩是利用 AlipayHK eShop 小程式進行，因此用戶需要先安裝 AlipayHK App。首次發售的  Perfetta 女士小顏/中童口罩 （50個裝），售價詳情將於稍後在莎莎 Facebook 公布。AlipayHK eShop 小程式使用方法如下:

【相關內容】 品牌消委會曾推介! 港牌 Protector 口罩新版再賣 售 $159/50個

莎莎 SaSa 用 AlipayHK eShop 發售口罩 首賣 Perfetta 女士小顏/中童口罩

【附訂購連結】Pasión 第二輪口罩開賣將開始 Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

於AlipayHK eShop 購買及店舖領取口罩步驟

1.進入SaSa x AlipsyHK eShop 揀選產品
2.揀選產品後，於產品頁面下方點擊「加入購物車」
3.點擊左下方「購物車」標示，並按「前往付款」
4.點擊「請填寫取貨人資料」
5.填寫取貨人資料，完成後點擊「下一步」
6.選擇取貨日期及地點，完成後點擊「下一步」
7.點擊下方「前往付款」，確認付款詳情並完成支付
8.取貨當日於「我的訂單」頁面點擊待提貨的貨品，並點擊「查閱提貨二維碼」，在先前輸入的提貨日期前往提貨地點，向店員於AlipayHK app中展示提貨碼 即可提貨

【相關內容】 港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒

AlipayHK App 下載地址
iOS: https://goo.gl/E6KTKa
Android: https://goo.gl/Lfrqp6 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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