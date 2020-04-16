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港產口罩廠 Face Armor 無法如期發貨! 因機件故障要延至 4 月底出貨

行內熱話 19:20 2020/04/16

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受新冠肺炎疫情影響，近來香港新的口罩廠愈來愈多。但由於之前不少香港口罩廠都是賣期貨，所以即使有預定發貨日期，亦會有機會出現延遲日期。港產口罩廠 Face Armor 在 FB 表示，無法如期發貨。

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 港產口罩廠 Face Armor x Mommylicious CLUB Hong Kong 表示，原定預計第一輪預售 4 月貨期，會在 4 月中陸續出貨。但廠方在上星期開始投產時，機件出現問題，又撞正復活節沒有師傅維修，加上要換零件，所以延遲好幾日才可再生產口罩。

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此外，廠方指為保障消費者，包裝盒上必須要補印香港貨品編號 Barcode，但用此 barcode 印到盒上又要 4 月 24 日才開始起貨。廠方指因種種因素，4 月貨期的，即確認付款訂單號碼 #1-5093，將會推遲到 4月27 至 30 日陸續出貨。廠方表示，訂單號碼 #5093 之後的出貨日子，會在稍後陸續公佈，造成不便，敬請原諒。

港產口罩廠 Face Armor 表示無法如期發貨!

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買家對今次 Face Armor 延遲出貨，表現兩極化。有人擔心口罩會否再延遲出貨，指「唔想再等」，問廠方可否安排退款。但其他買家似乎亦明白廠方難處，表示會體諒再等待一下。

買家對 Face Armor 無法如期發貨，有的表示擔心

【相關內容】 港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒

事實上，香港在口罩生產方面的經驗不多，而且現正在生產口罩的起步階段，即使如 HKTV Mall 也出現口罩機故障情況 (詳情按此瀏覽)，所以相信各大香港口罩廠再遇到問題而延遲發貨，絕對不出奇。

【相關內容】實惠開賣港產 CareHK 成人三層口罩 $97.5/盒50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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