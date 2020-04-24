【疫市營商】拍片教選運動鞋 運動用品店網購收入疫市上升1倍

新冠肺炎肆虐，市道慘淡的同時卻掀起了戶外活動的熱潮，不少市民都在假期相約行山，有運動用品公司近期利用社交媒體教客人如何挑選合適自己的運動鞋，著力網店銷售，成功在慘淡市道下挽回部份營業額。

「喜跑」2014 年成立，翌年 1 月經營網店專營各式運動用品，聯合創辦人范瑞萍（JoeJoe）除了是老闆外亦是香港精英運動員，有 7 年代表香港參加馬拉松的寶貴經驗，對運動知識更是如數家珍。網店成立後，不少客人表示希望能在實體店親自跟 JoeJoe 交流、試用裝備，故她同年 10 月開設實體店，由於店舖毗連灣仔地鐵站，位置極好，所以業務重心迅速由網店轉移到實體店，後者收入佔 ９ 成。

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▲ 「喜跑」創辦人范瑞萍。

新冠肺炎疫情爆發後，全港消費市場受極大衝擊，喜跑的生意亦跌 5 成。范瑞萍說：「店舖在港島區，客人通常都是外國人。新年假期不少外國人都選擇回國，疫情爆發後便乾脆不回港，故那時生意差不多跌了 8 成。後來政府宣布外國人回港需受隔離，外國人便立即衝回港，生意才回升。」

著力網上推廣

喜跑較以前積極加強網上推廣，如拍片和在社交媒體發布資訊，教消費者如何挑選合適自己的運動鞋等等。范瑞萍笑言。消費者對運動鞋的需求大同小異，若然每次都由同事從頭介紹便太辛苦了，短片形式更有效率之餘，接觸層面亦更廣。

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范瑞萍舉例說：「行山需要防滑底的鞋款，我們便推廣採用飛機車軚同款物料製作鞋底的運動鞋；爬山新手通常肌力較弱，鞋要選擇軟身的，避免劇烈運動後關節發炎。現時一些針對扁平足的鞋墊亦很好賣，因為我本身都有這個問題，所以知道他們要甚麼產品。」

除了鞋之外，喜跑的另一項主推產品是肌肉恢復類食品。范瑞萍解釋：「如我們會推介含高濃度紅菜頭的營養產品，因可令血管擴張，速促進新陳代謝，加快身體排走乳酸或代謝廢物，令身體恢復更快。現時客人購物店超過 500 元都會獲贈送兩支試飲版。」

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▲ 運動鞋的鞋底以飛機車軚同款物料製作。

范瑞萍透露，喜跑現時更著力於網購業務，免運費之餘更不設最低消費，即使 200 港元定單亦會送貨，如果收貨地址是市區的話，上午 11 時之前落單甚至能即日送到，發覺產品不合亦可即時退換，不願再經郵寄的話，到灣仔地鐵站的實體店替換亦可。近期網店業務亦在刻意經營而改善，已佔總營業額近 2 成。

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▲ 肌肉恢復類食品亦是公司另一主打產品。

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