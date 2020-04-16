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香港口罩廠未來世界因口罩未如期送抵! 將安排向已購買的市民退款

行內熱話 17:48 2020/04/16

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受新冠肺炎疫情影響，近來香港新的口罩廠愈來愈多。名為未來世界的口罩廠，早前就發售口罩 (詳情按此瀏覽)，但最終跟國內廠合作生產的一批貨卻因無法到貨，需要退款收場。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

未來世界在 FB 表示，因國內對口罩出口政策不定期變更，廠方的訂貨無法送港，而且口罩到達香港日期未能把握， 為此廠方決定為已訂購的客人退回全數金額，免得等待。此外，這批客戶可優先購買廠方日後推出的港產口罩。

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廠方公告原文如下:

致各位消費者：

首先在此為最近幾日沒有適時更新我們的FACEBOOK專頁，向大家說聲不好意思！
原因是小編近日都忙於處理大量PM及電話查詢，亦同時與各相關機構密切跟進生產進度，務求一有消息就即時公怖。

未來世界生產口罩的初心是在嚴峻的疫情期間，解決香港人排長龍撲口罩的難題，以便令更多市民受惠！

但好景不常，正當我們滿心歡喜準備公佈好消息時，突然有不可抗力的因素，導致今次未能如期岀品，在此我們表示非常遺憾！

其實我們內地廠房的口罩經已出產，但鑒於國內對口罩出口政策不定期變更，公司已在各方面嘗試及進行可行性研究，但口罩到達香港日期未能把握。 為此，公司決定為已訂購的客人退回全數金額，免大家一直等待。

至於香港口罩生產方面，我們為了提升及確保口罩生產達到一定水平，讓每一位客戶得到優質產品，我們品質監控隊伍現在在各方面包括原材料採購進行嚴格檢測，所以導致生產有所延誤，有可能不能如期在四月底發貨，故為保障大家，我們亦只好忍痛同時決定為已訂購的客人安排退回全數金額。

我們會優先保留舊客戶將來惠顧之優先購買權。

一如以往，我們口罩生產是以能夠提供優質產品為首要目標，我們定必對所有生產線及原材料質素等進行密切監控及品質測試，以確保所有客人都可安心使用。

敬請大家留意我們FACEBOOK的最新消息，期望好快再次將優質口罩推出市場，與大家一同抗疫，渡過難關。

有關退款事宜：
現階段將已訂購的客人根據購買時間的次序，安排退款。我們將於十四個工作天內進行退款手續。

使用信用卡支付之客人，退款會直接匯入至閣下的信用卡帳戶裡，但由於各發卡銀行的結帳日及退款入帳日期有所不同，當辦理退款時，閣下可能會有需先支付訂單款項後，方收到退款。具體扣帳及退款時間等相關帳務資訊，請各位洽詢您的發卡銀行。

再次感謝大家的理解及支持！


　各位客戶順利、安康

未來世界控股有限公司 謹上

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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