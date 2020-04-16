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縱橫遊被揭售非原廠 3M 物料口罩？3M 香港：正採取法律行動

行內熱話 16:34 2020/04/16

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早前縱橫遊出售一款以美國 3M 物料製作之防護口罩，當中表明由上海樂施獲美國斯特健集團授權後，於 2020 年 3 月開設生產廠房製造，並已獲歐盟口罩驗證（EN 149:2001+A1:2009），及得到美國食品藥品監督管理局 FDA 註冊及審批，但到底這款以 3M 物料製作之防護口罩，是否如產品說明，能有效阻隔病菌及病毒呢？似乎不少市民都存有疑問，近日都有多個專頁熱論這款口罩。其中 FB 專頁「異度空間工作室」甚至發電郵予 3M 香港查證這款口罩的事宜，且得到對方驚人回覆！ 

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因應縱橫遊出售這款以美國 3M 物料製作之防護口罩，FB 專頁異度空間工作室就發電郵予 3M 香港查證這款口罩的事宜。當中附上了縱橫遊售賣口罩的資料，希望 3M 香港方面能夠就「這款口罩是否得到獲得 3M 許可以使用其標誌」，以及「這款口罩是否跟 3M 有任何關聯」兩個問題作出澄清。

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其後 3M 香港回覆 FB 專頁異度空間工作室的電郵，指出有關口罩為騙局、假冒，現正為此採取法律行動外，也提到如欲查詢 3M 口罩及呼吸器的資訊，強烈建議瀏覽品牌官網查閱，有關資料亦會持續更新。


現時不論縱橫遊 FB 及官網，均刪掉有關出售以上美國 3M 物料製作之防護口罩的資料。據本地傳媒報道所提，縱橫遊常務董事袁振寧雖強調有關口罩「冇話過同 3M 直接拎貨，只係內地公司用 3M 物料整口罩，唔係假貨」，但考慮顧客憂慮口罩質素，故已停售產品，並發電郵通知全數退款的具體安排。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 蘇家華

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