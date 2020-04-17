【疫市營商】商舖提早關門．人流疏落 大埔廣場租戶：街坊生意夠長情

新冠肺炎疫情持續多月，但無阻市民外出消費。一些主要服務地區街坊的商場，雖然平日晚上提早關門，但有店主表示在剛過去的復活節長假期，人流明顯回上升，店舖在疫情下仍「捱得住」。

小型商場影響小 生意回升

主要做街坊生意的大埔廣場，場內有不同類型小店，成為區內居民日常的購物地方。雖然在新冠肺炎疫情下不少店舖在平日晚上提早關門，但在商場內經營服裝店的蘇小姐表示，現時生意比起肺炎疫情爆發初期回升，且在復活節長假期期間亦算暢旺。她續指，商場針對的客群主要是大埔本區居民，偶然才有非本地人遊客，因此整體影響一定比港鐡沿鐵大型商場較少。

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▲ 平日晚上仍然營業的店舖寥寥可數。

網店生意雖上升 美妝店仍堅持經營實體店

至於在大埔廣場內售賣美妝用品的曾小姐指，現時因新冠肺炎疫情會縮短營業時間，雖然實體店生意有下跌，但幸好公司設有網店，在疫情期間網店的生意反而增加 2 成。不過，即使網店生意上升，曾小姐稱仍會繼續經營實體店，因為開業至今已儲下不少熟客，他們喜歡到店舖購物，並詢問產品細節。

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▲ 不少店舖提早關門

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