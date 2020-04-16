實惠快閃開賣港產 CareHK 成人三層口罩 $97.5/盒50個

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。Pricerite 在 FB 表示，開售港產 CareHK 成人三層口罩。

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港產 CareHK 成人三層口罩已在即時於全線實惠 Pricerite 門市發售，每盒售 $97.5，每人限購 1 盒。發售分店如下 : https://bit.ly/39rnRR4。

CareHK 成人口罩 (50個裝)

-ASTM Level 1

-PFE 微粒子過濾效率 ≥ 98%

-BFE 細菌過濾效率 ≥ 98%

-香港製造

-尺寸 17.5 x 9.5 cm

售價 $97.5

下午 1 時再更新 : CareHK 成人三層口罩於全線分店已售罄

【附訂購連結】Pasión 第二輪口罩開賣將開始 Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

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▲ 實惠快閃開賣港產 CareHK 口罩

各分店限額

元朗、北角、MegaBox -各120-140盒

銅鑼灣、上水名都、大埔、堅尼地城、青衣城、沙田希爾頓、旺角創興、葵芳新都會廣場、屯門華都商場 - 各80-100盒

淘大商場、土瓜灣、太子、秀茂坪商場、將軍澳廣場、新都城中心、天水圍、黃大仙中心、荃灣廣場、愉景新城、長沙灣、馬鞍山 - 各50-70盒

12:30 更新:注意長沙灣、天水圍、屯門、淘大商場、馬鞍山、沙田希爾頓、MegaBox、將軍澳廣場、堅尼地城、愉景新城、秀茂坪商場、青衣城、新都城中心、銅鑼灣、北角、黃大仙、荃灣廣場、太子、元朗、大埔、土瓜灣、上水、旺角創興分店已截龍。

下午 1 時再更新 : CareHK 成人三層口罩於全線分店已售罄

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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