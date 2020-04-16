日操夜操口罩生產過勞? HKTVMall 口罩機出事啦!

自新冠肺炎疫情以來，港產口罩廠愈來愈多，HKTVMall 正是其中一間港產口罩廠 。HKTVMall 在 FB 分享了一些生產口罩的小插曲。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

HKTVMall 表示，昨日在廠房發生「口罩機寶寶發脾氣」事件。原因是近日廠方馬不停蹄，連復活節假期都開工，口罩機每日起碼生產 13 個鐘，目的是為了生產更多口罩！但廠方指昨日 (4 月15 日) 口罩機突然發出巨響，停機後就發現為口罩印上文字的字模，當中「Made in HK」個「HK」飛脫，並被鍘刀鍘裂了。

【附訂購連結】Pasión 第二輪口罩開賣將開始 Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

【相關內容】 港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒

廠方指，由台灣訂新零件，最快都要一兩個星期，但生產不可停止！廠方現時會有 3 個對策:

1. 繼續生產，但變成無了「HK」字的「期間限定版」HKTVmall 口罩 (不影響口罩保護性)

2. 此外立即持本地廠商幫手，嘗試維修字模。

3. 聯絡台灣嘅口罩機生產商，再訂字模。

【相關內容】Oxyair Mask 對今日開賣造成混亂致歉 並即時停止所有口罩發售活動!

廠方強調，第一批 3,000 盒口罩，會如期生產和出貨！

對今次「工業意外」，網民似乎卻表現得十分興奮，不但在 FB 回帖表示支持，又很想得到無「HK」的特別版口罩呢。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l