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日操夜操口罩生產過勞? HKTVMall 口罩機出事啦!

業界頭條 02:42 2020/04/16

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自新冠肺炎疫情以來，港產口罩廠愈來愈多，HKTVMall 正是其中一間港產口罩廠 。HKTVMall 在 FB 分享了一些生產口罩的小插曲。

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HKTVMall 表示，昨日在廠房發生「口罩機寶寶發脾氣」事件。原因是近日廠方馬不停蹄，連復活節假期都開工，口罩機每日起碼生產 13 個鐘，目的是為了生產更多口罩！但廠方指昨日 (4 月15 日) 口罩機突然發出巨響，停機後就發現為口罩印上文字的字模，當中「Made in HK」個「HK」飛脫，並被鍘刀鍘裂了。

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廠方指，由台灣訂新零件，最快都要一兩個星期，但生產不可停止！廠方現時會有 3 個對策: 

1. 繼續生產，但變成無了「HK」字的「期間限定版」HKTVmall 口罩 (不影響口罩保護性)

2. 此外立即持本地廠商幫手，嘗試維修字模。

3. 聯絡台灣嘅口罩機生產商，再訂字模。 

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廠方強調，第一批 3,000 盒口罩，會如期生產和出貨！

對今次「工業意外」，網民似乎卻表現得十分興奮，不但在 FB 回帖表示支持，又很想得到無「HK」的特別版口罩呢。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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