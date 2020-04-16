良心藥房售口罩抗疫套裝 $135 內含口罩 1 盒 50 個．1 支 5KG 漂白水及 1 個口罩收納夾

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。德仁中西大藥房在 FB 表示，開售口罩抗疫套裝。

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德仁中西大藥房以前曾以超平價 $60 開賣一盒口罩 (詳情按此瀏覽)，被街坊稱為良心藥房。今次藥房表示現時口罩貨源價格好高，已經無辦法用返先前價格售賣，不過就推出優惠套裝。

這套裝包括 1 盒 50 個的昭和堂口罩，1 支 5KG 漂白水及 1 個口罩收納夾，套裝售價為 $135。由即日起至 17 日，藥房會每日限量賣 200 套，售完即止。

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德仁中西大藥房

地址:新界葵芳盛芳街27-29號地下

電話:2420 0739

【附訂購連結】Pasión 第二輪口罩開賣將開始 Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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