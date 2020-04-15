【附訂購連結】Pasión 第二輪口罩開賣將開始 Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。Pasión 剛在 FB 宣布，Pasión 口罩又來了!

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廠方表示，首日開售口罩團隊都非常緊張，500 盒於 5 分鐘內登記完畢！二輪登記亦隨即即開始，今次是用抽籤形式進行，買家可在 3 日內登記，中籤者將獲專人直接聯絡安排購買。Pasión 口罩規格資料可按此瀏覽。

口罩發售安排



登記日期及時間：4月16日00:00至4月18日23:59

口罩數量：4,500盒

限額：每人上限兩盒

售價： $100一盒

登記表格：https://forms.gle/DUmkRgs7EDGBarTe7

抽籤結果公佈時間：4月20日中午12點前

公佈形式：名單將公佈於此Pasión Facebook 專頁，中籤者將獲專人直接聯絡安排購買

購買及發貨時段：4月20-24日內分批發貨。順豐快遞（+HK$30運費）/ 到店領取**（荃灣西辦公室10am-5pm指定時間內領取）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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