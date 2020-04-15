  • 22°C
香港時間 : 2020415日 (三) 23:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附訂購連結】Pasión 第二輪口罩開賣將開始 Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

業界頭條 22:55 2020/04/15

分享：

 自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。Pasión 剛在 FB 宣布，Pasión 口罩又來了!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

廠方表示，首日開售口罩團隊都非常緊張，500 盒於 5 分鐘內登記完畢！二輪登記亦隨即即開始，今次是用抽籤形式進行，買家可在 3 日內登記，中籤者將獲專人直接聯絡安排購買。Pasión 口罩規格資料可按此瀏覽

口罩發售安排

登記日期及時間：4月16日00:00至4月18日23:59
口罩數量：4,500盒
限額：每人上限兩盒 
售價： $100一盒
登記表格：https://forms.gle/DUmkRgs7EDGBarTe7
抽籤結果公佈時間：4月20日中午12點前
公佈形式：名單將公佈於此Pasión Facebook 專頁，中籤者將獲專人直接聯絡安排購買
購買及發貨時段：4月20-24日內分批發貨。順豐快遞（+HK$30運費）/ 到店領取**（荃灣西辦公室10am-5pm指定時間內領取）

【相關內容】Oxyair Mask 對今日開賣造成混亂致歉 並即時停止所有口罩發售活動!

【相關內容】CareHK 20 萬個口罩已送往實惠! 今星期內實惠將有現貨發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【香港製造口罩】Avant Science 香港口罩廠成立！ Level 1 口罩預計售 125元/50個
今日
【香港製造口罩】Avant Science 香港口罩廠成立！ Level 1 口罩預計售 125元/50個
聲稱比 N95 更強! 卓悅快閃售 N99 日本製高質防口罩 指定分店有售
今日
聲稱比 N95 更強! 卓悅快閃售 N99 日本製高質防口罩 指定分店有售
【消委會情報】網購口罩風險高 首 3 月接逾 760 宗防疫用品銷售投訴（附消費貼士）
今日
【消委會情報】網購口罩風險高 首 3 月接逾 760 宗防疫用品銷售投訴（附消費貼士）
【突發】 Oxyair Mask 對今日開賣造成混亂致歉 並即時停止所有口罩發售活動!
今日
【突發】 Oxyair Mask 對今日開賣造成混亂致歉 並即時停止所有口罩發售活動!
疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【突發】 Oxyair Mask 對今日開賣造成混亂致歉 並即時停止所有口罩發售活動!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹