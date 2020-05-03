【疫市營商】鮮花禮盒零售生意慘淡 改推B2B抗疫花籃救市

新冠肺炎肆虐，市民消費低，奢侈品市場更受「毀滅性打擊」，有鮮花零售商順應潮流推出抗疫花籃應市，盼打出口碑之餘帶動自身鮮花生意。

Sa Fleur 兩年前由 Kitty Kwok 和 Alan Yuen 共同成立，共有 3 項主要業務。創辦人 Alan Yuen 解釋：「第一項是零售，例如花束、開張花籃；第二項是花材工作坊、花類活動布置；最後是花束禮盒和禮籃。新冠肺炎疫情爆發對我們的生意造成很大打擊，工作坊、活動布置的生意完全停頓，單此一項便令我們少 1/3 生意。」

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▲ Sa Fleur 創辦人 Alan Yuen。

花包裝成「奢侈品」，市道變差自然直接影響銷情，市民會改為選擇便宜貨品，甚至決定暫不送禮。一些過往一直合作，需要花朵裝飾舖面的店舖亦取消了相關預訂，種種打擊下 Sa Fleur 生意較去年少近 4 成。

Alan 笑言，現時防疫用品比花更能討女孩子歡心，情人節有人改送口罩花竟引來網民讚賞。靈機一觸下 Sa Fleur 亦推出抗疫花籃，裏頭不單帶有花的元素，也有不同抗疫產品，例如消毒濕紙巾、口罩等。

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Alan 指抗疫花籃售價便宜，新產品令可更多人留意到 Sa Fleur 的品牌 ，生意因而改善。現時抗疫花籃主要做 B2B 生意 ，例如售賣予高檔次餐廳，客人用餐後店家會將抗疫花籃當成小禮物贈送予客人；地產、保險業亦有購買抗疫花籃，當參觀完樓盤或簽了保單後，職員就奉上附有心意咭的抗疫花籃，非常窩心。

現時有 10 多間餐廳向 Sa Fleur 訂購抗疫花籃，總數逾 10,000 個；地產公司方面亦向 Sa Fleur 購買近 5,000 個抗疫花籃。Alan 說：「抗疫花籃售價低，毛利低，賣得多亦只是做到幫補，因為抗疫花籃，我們的生意跌少了兩成，反應算不俗。不過，新業務主要還是希望帶動真花生意，希望將來能夠透過抗疫花藍，打響到名氣。」

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