【突發】 Oxyair Mask 對今日開賣造成混亂致歉 並即時停止所有口罩發售活動!

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。今日 Oxyair Mask 賣口罩，結果造成不少混亂，令準買家失望而回。Oxyair Mask 剛在 FB 表示:「對唔住!」

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Oxyair Mask 除對開賣種種問題 (相關問題報道可按此和按此瀏覽) 表示歉意外，還立即窨暫明天打後所有預購活動，直至另行通知。今日所有已訂購口罩的買家，訂單仍生效，原文如下:

首先要同大家講：對唔住!! 我地今日既安排確實失敗!!

明天起我地會即時暫停所有新的開售，重新作出簡單既安排!!

今日經 app 購買及已登記的依然有效

為大家帶來不便再一次: 對唔住!!

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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