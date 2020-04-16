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【疫市營商】特色水果盒直送公司客 服務增值疫市求勝

商管策略 20:29 2020/04/16

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新冠肺炎肆虐，各行各業備受打擊，有主打公司客生意的水果公司因企業都開始在家工作（home office） ，客源大減生意急跌 9 成，其後開發新產品挽營業額。

Fruity Goody 開辦 5 年，業務模式跟坊間不同：既非批發亦非零售，而主打公司客（B2B）。公司最初由高飛（Goffy）朋友全資擁有，因移民關係由 Goffy 頂手，並由 B2C 零售轉做 B2B 業務，向企業出售果汁、水果盒等產品。

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顧客由普羅消費者變成大企業，經營策略自然要改變。Goffy 指大企業要求高，又通常有指定供應商，要做他們的生意一定要有賣點，更不能夠靠鬥平競爭，否則只會「兩敗俱傷」，大家都做不成生意。因此 Goffy 的客品主打貼心服務和客製化，以果盒為例，果盒的貼紙可以加上不同的字句，令果盒在不同的場合都能用上，裏頭的水果都會是家庭較少會吃到的品種，例如已經切好的新鮮菠蘿之類，同時果盒內會附上膠叉，一開即食，讓客人感到更窩心。

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Goffy 透露，去年社會運動未有衝擊生意，畢竟當時還是人人上班，3 月時更有兩星期的生意額開始回升；反而新冠肺炎疫情蔓延後，個個需要 home office ，生意即時急跌 85% 至 90%，畢竟只要辦公室沒人上班，B2B 水果便沒有需求。

Goffy 坦言，公司雖然仍在苦苦支撐，但 Goffy 對前景仍然樂觀，因為辦公室文化必然更加重視健康，過往公司會買汽水零食放在會客室內任員工取用，未來可能會改為水果了，相信 B2B 水果的商機會愈來愈多，而能否把握住機會，就要看能否跟客戶建立良好的互信關係。

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Fruity Goody 高飛 (Goffy) 。

Goffy 之後嘗試轉陣，更為客戶想多一步，其實現在並不是全部企業都實行在家工作，部分前線員工還需上班，既然如此公司便行多一步，推出小果籃紀念品，公司更在包裝上花上不少心思。他解釋：「例如賣香水、護膚品的公司，它們其實都會想送紀念品給客人，小果籃其實是不俗的選擇。我們便定製跟他們品牌或產品配色類近的果籃，反應不錯。又例如還有些地產代理正在上班，他們帶客戶看樓盤之後，可能也有小禮物的需要，我們便賣這些小果籃給他們。」

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撰文 : 陳文政

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