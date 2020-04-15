【消委會情報】網購口罩風險高 首 3 月接逾 760 宗防疫用品銷售投訴（附消費貼士）

受新冠肺炎疫情影響，市面上口罩及防疫用品難求，因此有不少市民當看到網上 post 或網購平台有出售口罩、消毒搓手液等防疫用品時，想也不想就立即付款留資料購買，惜最後因貨品延誤，跟店方產生退款爭議，甚至墮入騙徒陷阱，追討無門。消委會公布，今年首 3 個月接獲超過 760 宗有關防疫用品銷售投訴，以下為部分投訴個案分享及會方消費貼士，讓大家避免重蹈覆轍。

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個案 1）：賣家收款後失蹤，追討無門

消委會今月分享的防疫用品銷售投訴個案，其中有買家於社交平台時看到代購網站銷售日本口罩的帖文，於是經流動支付服務付款 HK$300 予口罩賣家，可是最後該名賣家卻失蹤兼刪除有關社交平台帳號，致買家追討無門。

消委會調查後稱當中屬於個人交易，難以透過會方作出調停，建議買家向執法部門舉報。雖然買家明白追討困難，但擔心賣家重施故技欺騙其他消費者，故同意會方轉介其個案予警方調查。

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個案 2）：「現貨」遲送足足 1 個月

另一個銷售投訴個案是有買家在 2 月初看到有社交平台專頁銷售日本酒精消毒液，標明「現貨」發售，約 3 至 5 天寄送貨品，於是立即下單購買 4 支，連運費合共 HK$385。豈料事隔 1 個月左右都沒有收到貨品，加上有其他消費者留言追問進度及討論，均無法聯絡銷售貨品的公司，於是決定向消委會投訴及跟進有關情況。

經消委會介入後，該買家最終也收到貨品。過程中發現該間銷售貨品的公司因訂單太多及人手不足，所以未能適時寄出貨品及回覆留言。

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個案 3）：買家不滿「不能收貨還要承擔 3% 手續費損失」

第 3 個銷售投訴個案是有買家於 1 月中看見社交平台專頁有一個公司銷售口罩的 post，提及口罩預計於 2 月中至 2 月底到貨，因此該買家就在該公司網站以信用卡購買 6 盒韓國口罩，總值 HK$468。可惜 2 月初公司再次發帖指韓國口罩雖預計 2 月中至 2 月底到港，但若顧客不想等候，就可於 2 月 14 日前填寫退款表格，公司如最終未能交付口罩，則於 3 月 15 日後扣除 3% 手續費後，再退回貨款。該買家認為「不能收貨還要承擔 3% 手續費損失的做法不合理」，因此向消委會投訴反映不滿。

有關公司以電郵聯絡會方後，強調「於第一次 1 月中所發的銷售口罩帖文中，已說明退款需扣除 3% 手續費」，以及「已交代韓國口罩退款安排，現正處理大量已填寫退款表格的訂單退款」，而因該買家沒於限期前遞交退款表格，故相關申請會在 3 月 15 日後辦理。

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4 個消費貼士

消委會提醒，雖然是次新冠肺炎疫情是帶來不少商機，但背後或者存在小本經營處理訂單不來，甚至有騙徒輕易開設社交平台帳戶，藉着「發國難財」騙款等營商問題，因此消費者經社交平台購物時，要特別注意賣方有否列明具體營商地址及聯絡方法，又或者是否近來才開店。如貨款只經個人戶口收取，一旦發生爭議，消費者難以自行追蹤下落，只可以交由執法部門處理調查，增加追款難度。以下為 4 個消委會提供的消費貼士讓大家參考。

衡量付款方式利弊：消費者不宜只選用講求方便的付款方法，應從各種付款方式之保障及安全性多作考慮。例如已登記的手機號碼或二維碼，沒錯可以隨時隨地付款，但消費者未必能夠確認登記流動支付服務的是商戶戶口或是個人戶口。

留意商戶營商資料及參考評價：留意商戶社交專頁有否提及商戶名稱、營商地址及聯絡方法，較穩妥是選用設有實體門市的商戶。另外消費者亦應參考商戶過往銷售帖文及評價，如發現商戶開設社交專頁的時間較短，不提供地址及聯絡方法，只使用流動支付服務的付款方式，則須格外留神。

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考慮預購貨品的到貨時間：商戶應清楚說明貨品是「現貨」或是「預購」，現貨貨品一般可以於較短時間內發貨，而預購貨品則會按預計到貨時間發貨，但實際到貨時間有機會受到運輸及清關等因素影響。

留意條款細則及保存帖文截圖：仔細閱讀銷售帖文中的貨品陳述及銷售條款，尤其是預購貨品，留意有否提及預計到貨日期，注意是否有手續費，以及如未能按時發貨的退款安排。此外商戶也應定期公布訂貨及供貨進度以釋疑慮，消費者宜保存相關帖文截圖，以備有需要時作為憑據。

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