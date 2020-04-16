【疫市營商】疫情帶旺運動潮流 音樂人BMX單車店15年轉虧為盈

新冠肺炎肆虐，由於在家工作（home office）、遙距學習等等防疫措施，大部分香港市民經常要留於家中，令他們更想出外走走做戶外活動，間接令相關從業者受惠。BMX 單車在上世紀80年代曾經大熱，當年無論在街上，電視和電影中都經常見到它出現，惟至90年代開始單車種類選擇多，BMX 開始成為小眾玩意。有 BMX 專門店一直以興趣堅持營運，終於在是次新冠肺炎疫情浪潮中轉虧為盈。

「DJBMX」創辦於 2005 年，專營體育用品及花式單車產品，創辦人麥文威（Jimmy、老占）說：「我們專營不同的 BMX 單車。BMX 其實不是一個品牌，而是一種類別，全名是 Bicycle Motocross。它的特色是設計簡單，可以玩花式，硬淨的車架及零件能承受較大的衝擊力，因用途關係，所以 BMX 從來都沒有波段變速系統。」

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▲ DJBMX創辦人兼LMF低音結他手麥文威（Jimmy）。

麥文威另一個身份是香港知名樂隊 LMF 的低音結他手，他笑言人生有 3 個夢想，一個是組樂隊，另一個是開設 BMX 單車舖。他表示要實現夢想便一定要堅持，說：「80年代有一套電影叫《E.T.外星人》，最後一幕主角騎上 BMX 飛上天空，那幕風靡了全世界。我非常喜歡，亦是由那時起愛上 BMX。」

後來麥文威開設 BMX 專門店並成為單車代理商，但 BMX 一直在香港非常小眾，利潤又低，生意額全然比不上同行，DJBMX 一直虧蝕， Jimmy 甚至要在音樂事業上補貼養舖。

若論流行的話，登山車（mountain bike）、公路車（road bike）或摺車普遍較受歡迎。由於香港地段特殊，多山多路又住宅狹窄，上述單車各有優勢，他說：「mountain bike 可轉波段非常多，甚至能去到 21 波段；公路車為追求速度會採用極輕材料，這些車一架由數萬至 20 萬元不等，好的摺車一樣可去到 5 位數字。相對之下一架 BMX 則由 2,000 至 20,000 元不等。」

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麥文威對單車的類型、發展前景都說得頭頭是道，但仍堅持獨沽一味只賣 BMX，可惜 BMX 價錢雖然較便宜，在過往 10 年仍一直未受市場青睞。

新冠肺炎疫情百業蕭條，想不到令香港單車業迎來春天 － 原來是疫情下多了家長買 BMX 給小朋友玩。麥文威和行家紛紛表示做多了生意，DJBMX 營業額亦較去年多 3 成。他說：「堅持了多年，今年終於開始收支平衡，老實說，我出去做音樂的錢全部都投放在舖頭上，現在總算是守得雲開。」

Jimmy 指 BMX 雖然無避震，但「鋼水足」非常耐用、結構簡單又有利維修，又因為無避震之類可以依賴，透過 BMX 學懂踏單車，會獲得更好的車感，小朋友用 BMX 入門後轉玩其他類型的單車會事半功倍。他說：「部分爸爸買了單車給小朋友後，自己都買了一台 BMX，其實這真的是又好又健康的親子活動。」

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慢慢興起的花式單車

2004 年開始，香港陸續有極限運動（Extreme Sports或XSports）場地啟用，現時全港約有 10 餘間極限運動場予發燒友練習花式單車、花式滑板，潮流慢慢再次興起。 2008 年，奧運會加入 BMX 競速比賽， 2020 年奧運更加入 BMX 花式比賽，社會認受程度愈來愈高。

受新冠肺炎疫情影響，極限運動場需暫時停業，但仍不礙發燒友練習花式。麥文威說：「練習花式未必要用上飛台，在屋企附近大空地都可以練，尤其最近街道人較少就更易練習。可能有人會覺得花式單車危險，但其實恰恰相反。因為練習花式時肯定由失手開始，單車手會熟悉失手後果，另一方面 BMX 車做工硬淨，部分車在設計起便預計了會被單車手由高處擲出去，這是由於花式單車手在飛台表演失手時，可以立即將單車丟開，避免落地時被自己的單車撞傷。相較下，公路車、登山車速度超快，車身輕但強度不高，出事故非常危險，用家控制不到的。」

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麥文威指現時生意變好，會購入更多不同款式的 BMX ，盼可藉此保持營業額繼續長紅，身為人父的 Jimmy 向記者分享他的第 3 個夢想，這亦是他多年以來的堅持，笑言：「希望店舖生意愈來愈好，能夠改善家人生活質素。」

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