【指定分店】華潤堂快閃賣日本iimono成人口罩50個套裝 抗疫價 $180

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。 CRCare 華潤堂在 FB 表示，開賣日本口罩抗疫必備套裝 $180，指定分店發售，每人限買一套。

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華潤堂限定套裝 $180 (價值$256.7) 包括:

-日本直送iimono成人口罩50個裝1盒，價值$100

-私+呵護殺菌消毒洗手液750毫升1支，價值$56.9

-私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支，價值$99.8



優惠只限今天，每人限購一套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。

【附預訂連結】港產口罩 Pasión 15日起網上每天有得賣! Level 1 獨立包裝口罩每盒 $100/50個

▲ 記者現場直擊北角店情況，有20至30人排隊，至15:50仍有貨發售

指定分店發售:https://bit.ly/3ckoNIN

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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