Oxyair Mask 指 99% 人買唔到! 另提供特別訂購安排供有需要人士買口罩 名額為 20,000 個

自新冠肺炎疫情以來，口罩可謂一個難求。今日 Oxyair Mask HK 開賣口罩，官方在 FB 指有 99% 人都買不到，點算呢?香港製造口罩 Oxyair Mask HK 指，會設定 Google form 給有需要人士訂口罩。

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事實上，Oxyair Mask HK 每日都有 2 次公開開賣口罩時段，早上是 9:30，下午是 6:30 (口罩規格和訂購方法按此瀏覽)，所以早上買不到，還有下午 6:30 時段。

另為讓長者，醫護人員，傷健人仕進行登記，廠方將提供 Google form (廠方18:45會公布)，總名額為 20,000 個，開放 1 小時，讓他們可以更快地訂購。假若登記嘅人數多於名額，廠方就會進行電腦抽籤，然後個別通知抽中的人士，提供有關出貨同付款安排。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。



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